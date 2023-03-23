Из-за пожара в доме Челышева в Самаре изменили маршруты трамваев и троллейбусов

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Утром в четверг, 23 марта, в Самаре временно изменили схему движения общественного транспорта в центре города. Коррективы пришлось вносить из-за пожара в доме купца Челышева.

— Трамваи № 1 и 16 следуют через ж/д вокзал по Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской. № 3, 15, 20к, 22 — по Арцыбушевской, Красноармейской через ж/д вокзал и далее по маршруту. Маршруты № 5, 20 — по Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской через ж/д вокзал по Красноармейской, Арцыбушевской, — сообщили в городском департаменте транспорта.

Также изменили схему движения и автобусов из-за перекрытия движения на Красноармейской от улицы Братьев Коростелёвых до улицы Ленинской в оба направления, пишет 63.ру..

— Объезд автобусов маршрута № 34, 53 улица Арцыбушевская — улица Льва Толстого в оба направления. Горячая линия по транспорту — 207-70-11, — рассказали в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз».

Напомним, пожар в доме на Красноармейской начался поздно вечером 22 марта, пожарные боролись с огнем всю ночь. Эвакуированы 60 человек, площадь пожара составила 1400 кв. метров.