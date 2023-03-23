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Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован

23 марта 2023 09:31
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Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован

В 21.07 вчера, 22 марта, поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-он,ул. Красноармейская, 60.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на 3 этаже и кровле.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 60 человек. Площадь пожара составляет 1400 м. кв.

Пожар локализован в 03-13 и ликвидирован в 07-24 23 марта, сообщает облМЧС.

Для тушения пожара были привлечены 167 человека, 59 ед. техники, от МЧС России 124 человека, 37 ед. техники.

 

Фото: облМЧС

Теги: В центре внимания Пожар

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