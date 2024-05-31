Госавтоинспекторы работают на месте ДТП в Большеглушицком районе, где пострадали несовершеннолетние

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП.

По предварительной информации сегодня на 88 километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-граница с р. Казахстан", водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

С места происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека двое из которых несовершеннолетние.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО