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Госавтоинспекторы работают на месте ДТП в Большеглушицком районе, где пострадали несовершеннолетние

31 мая 2024 18:55
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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП. 

По предварительной информации сегодня на 88 километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-граница с р. Казахстан", водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

С места происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека двое из которых несовершеннолетние.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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