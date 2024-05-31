Госавтоинспекторы работают на месте ДТП в Большеглушицком районе, где пострадали несовершеннолетние

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП.
По предварительной информации сегодня на 88 километре автодороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-граница с р. Казахстан", водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
С места происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека двое из которых несовершеннолетние.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО