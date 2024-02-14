ДТП с участием нефтевоза произошло около Большой Глушицы

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13 февраля в 08 часов 27 минут на пульт связи пожарно-спасательной части № 132 Большеглушицкого муниципального района по системе -112 пришло сообщение о том, что на 52 километре автодороги между селом Большая Глушица и поселком Южным произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нефтевоза.

К месту вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 132. По прибытии в 09 часов 49 минут выяснилось, что произошел съезд в кювет автомобиля Sitrek, перевозившего нефтепродукты. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Пожарные-спасатели произвели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"