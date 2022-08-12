ДТП на трассе М-5 "Урал" в Самарской области: два человека погибли

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12 августа, примерно в 06:00, водитель, 1980 г р., управляя автомобилем "ГАЗ-3010", двигаясь по трассе М-5 "Урал", со стороны с. Зеленовка в направлении г.Тольятти, допустил наезд на стоящий автомобиль "Mercedes" с полуприцепом под управлением водителя, 1998 г.р.

На месте ДТП водитель автомобиля "ГАЗ-3010" и его пассажир, 2000 г р., скончались.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, обеспечивают бесперебойное движение по трассе.Выясняют все обстоятельства произошедшего.