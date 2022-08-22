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Число погибших в аварии в Ульяновской области выросло до 16

22 августа 2022 09:19
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Число погибших в аварии в Ульяновской области выросло до 16

Количество жертв аварии в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 16, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Трое человек, по информации министерства здравоохранения региона, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что в салоне микроавтобуса находились граждане Казахстана. Позже агентство со ссылкой на прокуратуру региона сообщило том, что в ДТП погибли и пострадали граждане Киргизии. Также сообщается, что детей среди погибших нет.

По данным правоохранительных органов, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном. По данным агентства, всего в микроавтобусе было 18 пассажиров.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 (13:00 мск) на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области.

Теги: ДТП

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