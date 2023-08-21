Четыре машины столкнулись в Сергиевском районе

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Еще одно ДТП 20 августа произошло в 12:45 час. в Сергиевском районе. 43-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Lada Vesta, двигалась по ул. Н. Краснова с. Сергиевск в направлении ул. Карла Маркса. В пути следования напротив д. 25, при повороте налево вне перекрестка, не уступила дорогу транспортному средству Mazda 6 под управлением 40-летнего водителя находящегося в состоянии опьянения, и допустила столкновение с ним. После чего автомобиль Mazda 6 допустил наезд на стоящую автомашину Kia Rio, которая в свою очередь совершила удар в стоящий автомобиль Lada Vesta. С места происшествия водитель Mazda 6 самостоятельно обратился в медицинское учреждение.