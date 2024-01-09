Четыре человека погибли 8 декабря в ДТП в районе села Дубовый Умет

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Четыре человека погибли 8 декабря в дорожно-транспортном происшествии в районе села Дубовый Умет. На 29 километре трассы Р-229 столкнулись легковой и грузовой автомобили. В салоне легкового автомобиля находились 4 человека. Все они получили травмы, не совместимые с жизнью.

Для деблокирования погибших требовалась помощь спасателей. В 17.13 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области. При проведении работ задействован гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 21.05 погибших передали сотрудникам полиции, сообщает ПСС по Самарской области.