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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Четверо погибших: на трассе М5 "Урал" произошло смертельное ДТП

3 января 2024 12:19
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Четверо погибших: на трассе М5 "Урал" произошло смертельное ДТП

2 января в 22:10 на 1150 км трассы М5 "Урал" произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель за рулем Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с Nissan Terrano. 

Удар был такой силы, что на месте погибли оба водителя и два пассажира "Ниссана". Также пострадал 14-летний подросток, сидевший в Nissan. 

Последствия аварии устраняли сотрудники ГИБДД, Поисково-спасательной службы Самарской области и скорой помощи. В настоящий момент Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет Сова. 

Фото: ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Теги: ДТП

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