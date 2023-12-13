22-летний водитель без прав в Самаре спровоцировал ДТП с двумя машинами

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12 декабря на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 14:10 час. в Промышленном районе г. Самара. 22-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta без права управления транспортным средством, двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Мирная. В пути следования напротив д. № 156 при развороте не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz S500 под управлением 19-летнего водителя, который двигался прямо в попутном направлении. От удара автомобиль Lada Granta отбросило вправо с последующим наездом на автомобиль Ford Kuga под управлением 35-летней женщины-водителя, который стоял в заторе. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель отечественного автомобиля.