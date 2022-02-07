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Жилье для детей-сирот, работа мобильной соцпомощи и выплаты семьям: меры поддержки обсудили на совещании Правительства региона
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Жилье для детей-сирот, работа мобильной соцпомощи и выплаты семьям: меры поддержки обсудили на совещании Правительства региона

7 февраля 2022 19:10
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Сегодня мерами социальной защиты охвачено более 1 миллиона человек, это каждый третий житель Самарской области.

Меры социальной поддержки населения Самарской области обсудили на оперативном совещании в региональном Правительстве, которое провел губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 7 февраля.

Сегодня мерами социальной защиты охвачено более 1 миллиона человек, это каждый третий житель Самарской области. В общей сложности предоставляется 124 меры, на которые в 2022 году направлено 31,4 млрд. рублей – в 2 раза больше, чем в 2017 году. 

Топ-7 мер, затрагивающих большинство семей в Самарской области озвучил исполняющий обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский. Среди них ежемесячные выплаты при рождении первого, третьего и последующих детей, на детей от 3 до 7 лет, региональный семейный капитал при рождении третьего ребенка, социальный контракт, выплаты ветеранам труда, компенсационные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Из 124 мер поддержки 31 мера - семьям с детьми. На их реализацию в 2022 году направлено 17,5 млрд рублей, охвачено 200 тысяч детей, проживающих в 100 тысячах семей региона.

Важным направлением в рамках социальной поддержки населения является работа по оптимизации процессов предоставления услуг, которая началась в 2020 году с 3 государственных услуг: ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет, ЕДВ на проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан, ЕДВ ветеранам труда Самарской области. 

Кроме того, в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области создан контакт-центр, вносятся изменения в административные регламенты, модернизируются информационные системы. Целью изменений является сокращение сроков и упрощение процедуры получения услуг гражданами. 

Отдельное важное направление работы – повышение уровня доходов населения.

«В период пандемии главное – сохранение здоровья людей. Но еще один вызов, который назвал Президент Владимир Владимирович Путин, - повышение уровня доходов населения», - отметил губернатор, обратив внимание на положительную динамику в этом вопросе, которая фиксируется в регионе.

На сегодня 25 выплат предоставляются с учетом доходов граждан и их семей. Такими мерами соцподдержки по линии министерства охвачены почти 90 тысяч малоимущих семей. Эффективным инструментом поддержки является социальный контракт. 

Министерством ведется активная работа в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»: в Чапаевске и Отрадном реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, разными видами помощи в рамках надомного социального обслуживания охвачено более 60 тысяч получателей, продолжается строительство жилого корпуса Высокинского отделения Южного пансионата для ветеранов труда. Кроме того, для оказания помощи гражданам старше 65 лет функционируют 140 мобильных бригад.

Губернатор задал вопрос о том, как работают бригады в период пандемии, когда нагрузка на систему здравоохранения колоссальна.

«140 мобильных бригад - это серьезная сила. Надеюсь, есть полная координация с минздравом по текущей ситуации, корректировка планов-графиков с учетом главной задачи на сегодняшний день – борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - подчеркнул глава региона, поручив максимально использовать потенциал социальной службы для оказания помощи жителям региона и снизить нагрузку на систему здравоохранения. - Сейчас период такой – абсолютно рекордные показатели по ОРВИ, за всю историю наблюдения не было такого количества заболевших. У нас все ресурсы должны быть задействованы в полной мере для защиты здоровья людей. Я понимаю, есть плановые работы – уход, обслуживание. Но нужно еще раз посмотреть, что можно сделать в этот острый период, как перестроить работу службы, чтобы это стало важным фактором совместной работы министерства здравоохранения и министерства социальной-демографической и семейной политики. Мы все ресурсы привлекаем. И эти бригады в особом режиме должны отработать».

Отдельной темой стало обеспечение жильем детей-сирот. В прошлом году 674 человека справили новоселье. В этом году поручено планку по количеству обеспеченных квартирами земляков не снижать.

«Если количество детей-сирот, которые будут обеспечены жильем, снижается, значит, наши усилия здесь недостаточны. Нужна дополнительная работа с застройщиками. Все мы знаем о росте стоимости квадратного метра. Колоссальное внимание к этому вопросу», - заявил губернатор, поставив министерству социально-демографической политики задачу дополнительно проработать этот вопрос.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов сообщил, что на одном из прошедших заседаний Правительства был рассмотрен законопроект об изменении порядка обеспечения жильем детей-сирот. Согласно законопроекту, лиц из категории детей-сирот в возрасте старше 23 лет предлагается обеспечивать жилищными сертификатами. На это будут выделены дополнительные средства. 

«В проекте бюджета, который мы будем обсуждать, дополнительные средства на обеспечение детей-сирот должны найти отражение. При этом расчётная цифра не может быть меньше показателей прошлого года. Возвращайтесь к расчетам: динамика должна быть положительной», - поставил задачу губернатор.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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