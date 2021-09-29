Виктор Кузнецов: если для всех работа с избирателями заканчивается в день голосования, то для нас она только начинается

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В Самаре состоялось первое заседание вновь избранной губернской думы. Но итоги недавней избирательной кампании продолжают подводить. Председатель комитета СГД по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике нового созыва, член фракции "Единая Россия" Виктор Кузнецов отметил, что результаты выборов будут тщательно проанализированы.

Как рассказал парламентарий, будет создана партийная комиссия, которая проанализирует ход избирательной кампании:



- Результаты по различным территориям значительно разнятся, при одинаковых исходных условиях. Комиссия сделает выводы, как лучше вести избирательную кампанию. Нужно понимать, где были ошибки, что сделали так, что не так. У кого-то это лучше получилось, у кого-то нет. Такой "разбор полетов" всегда бывает по итогам выборов. Но на конференции в докладе губернатора все было сказано. Это чистая и однозначная победа "Единой России". Отрыв от второго места - в два с лишним раза. Соответственно квалифицированное большинство в губернской думе - также за депутатами "Единой России".



Виктор Кузнецов коснулся темы чистоты выборов:

- Позавчера проходили выборы в Германии. Эта страна, как и США, считается образцом ведения демократических избирательных кампаний. Но там при этом примерно 20 % голосов было направлено по почте. Это точно так же как через почту выбрали президента США Байдена. Так и сейчас в ФРГ. Выборы осуществлялись таким способом. Ни у кого никаких вопросов не было... А если говорить о нашей избирательной системе, то это беспрецедентный уровень прозрачности - когда видео записывается на всех участках, в течение нескольких суток в режиме нон-стоп. Повторю - на всех без исключения избирательных участках. Также сидят наблюдатели, все это контролируют. В любой момент могут отмотать запись, на полчаса, на двадцать минут назад и посмотреть все, что происходило на участке. У нас больше 1800 участков и поступило всего 207 жалоб по всей области. Но реакция было мгновенной. Наблюдатели, члены избиркомов сразу выезжали на места, смотрели, прокручивали видеозаписи, перепроверяли данные. Мы видим по факту, что нарушения, которые подтвердились из 207, их всего шесть. Причем и эти шесть - в основном технического свойства. Кто-то что-то недоглядел, такое бывало. Но говорить, что они как-то повлияли на итоги выборов, не приходится, язык не поворачивается. Наблюдатели от КПРФ рассматривали все под увеличительным стеклом.



Как отметил депутат, все члены областной избирательной комиссии, включая всех представителей оппозиционных партий, подписали итоговый протокол и сказали, что серьезных нарушений в Самарской области не было.

Эксперты подтверждают, что если другие партии в основном работают во время избирательной кампании, то "Единой России" основная работа еще предстоит — нужно реализовать все предложения жителей Самарской области, которые вошли в Народную программу.



Как заявил Виктор Кузнецов, в партии "ЕР" работу практически не прекращают:

- Просьбы, наказы и обращения жителей исполняем. Например, одна из самых массовых просьб в Октябрьском районе Самары - это строительство новых школ, там огромная масса жилья была возведена за последние десять лет, а учебных заведений не хватает. Началось проектирование, выделение земельных участков. Министр просвещения подписал документ, чтобы две школы в Октябрьском районе включить в план строительства на ближайшее время. Мы не стали ждать, а начали уже действовать. Позиция губернатора предельно ясна. Если для всех работа с избирателями заканчивается в день голосования, то для нас она в этот день только начинается.