В Самарской области запустили цифровую платформу «Народная программа»

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Платформа «Народная программа» разработана в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия». Сервис объединил самую разнообразную и объемную информацию о том, что сделано и делается на той или иной территории, а также наглядно показывает работу депутатов от «Единой России» всех уровней по защите интересов людей.

Дмитрий Азаров отметил, что это новый эффективный цифровой инструментарий для депутатской работы, позволяющий качественно укрепить взаимодействие с жителями, а значит, добиться и более значимых результатов в интересах людей и повышения авторитета партии.

«Платформа «Народная программа»- это интерактивная интернет-площадка в Самарской области, где имеется возможность отражать информацию по всем объектам, реализуемых партией в рамках выполнения наших предвыборных обещаний. Это не только нацпроекты, но и все виды участия в рамках работы общественных фондом, благотворительных инициатив. Здесь же отражаются и становятся прозрачными результаты деятельности всех наших структур: депутатов, фракций, секретарей местных отделений партии и самих местных отделений.

Платформа апробирована в тестовом режиме и готова к полноценной работе, и мы должны ее в полной мере использовать для повышения отдачи от всех партийных структур. С ее помощью любой гражданин может обратиться в партию и получить обратную связь. Сразу видно, кто работает деятельно и результативно, а кто только имитирует активность», - подчеркнул секретарь Самарского регионального отделения партии.

Теперь на сайте https://nppro.ru/ каждый может посмотреть, какие перемены произошли в конкретном городе или районе, на конкретной улице или во дворе. В базе - более пяти тысяч реализованных и строящихся объектов по национальным проектам, программам «Формирование комфортной городской среды», «Комплексное развитие сельских территорий», «СОдействие», «Твой конструктор двора, есть на портале информация по социальным проектам Фонда Президентских грантов. Кроме того, через «Народную программу» можно направить обращение депутату и отслеживать, как вопрос решается.

Дмитрий Азаров неоднократно указывал на важность диалога с людьми, участия жителей в развитии своего родного региона, района, города, села.

Благодаря платформе в онлайн-режиме можно не только контролировать исполнение наказов избирателей, реализацию партийной «Народной программы», следить за возведением объектов.

Достоинства нового цифрового сервиса на недавней встрече с Дмитрием Азаровым оценил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и предложил рекомендовать ее к использованию и в других региональных отделениях «Единой России.

Идею и наполнение платформы «Народная программа» высоко оценил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

«Сегодня в непростой политической ситуации нужно особенно сплотиться для работы во благо наших жителей и наших защитников Отечества. И Народная программа стала таким мощным инструментом. Все депутаты партии будут контролировать реализацию этого важного проекта», - сказал он.

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин напомнил: Народная программа «Единой России», с которой партия шла на прошлогодние выборы, сформирована из 340 тысяч предложений он 205 тысяч жителей региона. Исполнено уже 27% наказов.

«Проект бюджета на 2023-2025 годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших обязательств. Сейчас в нашем распоряжении появилась интерактивная система, объединившая все социально-значимые объекты Самарской области. С ее помощью все объекты будут взяты на депутатский и общественный контроль. Кроме того, мы сможем также обеспечить прямое взаимодействие партийцев с активными жителями региона», - уверен руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте.

Платформа запущена, но как живой проект будет постоянно меняться и дополняться. По предложению Дмитрия Азарова вскоре заработает раздел, посвященный поддержке военнослужащих и их семей.

«Нашим бойцам, особенно их семьям как никогда нужна поддержка. Считаю, наши партийные организации, активисты и волонтеры обязаны окружить их максимальной заботой и вниманием, помогать в решении всевозможных проблем — от бытовых до юридических. Знаете, я сказал слово «обязаны», потому что мы можем это делать, потому что мы чувствуем душевный порыв к этой работе. А можем, значит — должны», - резюмировал секретарь реготделения.

«Единая Россия» с первых дней спецоперации включилась в поддержку наших военнослужащих, их семей, людей Донбасса и освобожденных территорий. Сделано немало, и все вы знаете и эти меры поддержки, и объемы гуманитарной помощи, напомнил Дмитрий Азаров.

«Мы и дальше должны поддерживать те наши проекты, которые работают на консолидацию, дополнять их новыми идеями, расширять охват. Я уверен, будут возникать и новые инициативы в местных отделениях, и мы с удовольствием их поддержим», - считает глава региона.

Платформа «Народная программа» даст возможность оптимизировать возможности партии, причем, вклад каждого депутата каждой парторганизации будет предельно прозрачным и наглядным, а значит, и объективным, уверен Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

«Я хотел бы еще раз предостеречь всех нас от формально-бюрократического подхода. В существующей ситуации это недопустимо. Сегодня совершенно очевидно, что эта цифровая платформа готова к работе, от нас зависит, насколько эффективной будет эта работа. Самое главное — она позволяет активно участвовать в реализации этих проектов, создавая надежные условия и предпосылки для опережающего развития региона. И это тоже крайне важно для нашей общей Победы, Победы по всем фронтам», - резюмировал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"