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В Самарской области стартовал проект «Встречи с жителями МКД»
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В Самарской области стартовал проект «Встречи с жителями МКД»

29 января 2024 17:35
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Практические занятия для старших по домам и собственников инициированы активистами проектов «Единой России» - «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».

Практические занятия для старших по домам и собственников инициированы активистами проектов «Единой России» - «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».

На эту встречу пригласили не только активистов МКД, ТОСов, ТСЖ. Впервые на практикумы позвали старших школьников и студентов, активистов молодёжных движений. Прививать навыки осознанного хозяйствования жителям МКД необходимо начинать с юных лет, уверены профессиональные эксперты.  

Могут ли ТОСы стать участниками грантовых конкурсов, как найти средства на озеленение двора или новый асфальт, как сделать перерасчёт платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды – вопросов у активистов МКД и собственников жилья много. Лидеры и активисты партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» знают ответы на эти вопросы.

«Такие встречи объединяют жильцов, общественные организации и органы власти вокруг решения насущных проблем МКД. Здесь активисты могут увидеть друг друга, передать интересный опыт для распространения на территориях. Сегодня мы говорим о мобильном приложении «Госуслуги.Дом» - это адаптированная мобильная версия системы «ГИС ЖКХ», которая позволяет собственнику оперативно найти ответы на многие вопросы. Мы проведём для них ознакомительный экскурс в жилищно-коммунальное хозяйство. Большое количество изменений произошло, будем рассказывать про мобильное приложение, все то, что нужно каждому собственнику в своем доме: вопросы текущего ремонта, управления, начисления, фонда капитального ремонта, ТКО, обращения в органы власти, управляющие компании», – рассказала  координатор проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия» в Самарской области, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова. 

На встрече прозвучали не только вопросы, но и инициативы. Жители серебряного возраста, а таких среди старших по домам - большинство,  выступили с предложением уделить больше внимания вопросам технического «ликбеза» пожилых.

«Надо больше пенсионерам объяснять, как пользоваться современными гаджетами, запрос у пенсионеров на это есть. В нашем доме все  пожилые жители очень активны, и хотели бы оперативно получать всю необходимую информацию – это удобно», - считает помощник старшего по дому № 124 по улице Волгина самарец Александр Тардаев.

В планах – проводить в рамках проекта регулярные встречи жилищного актива с региональными и федеральными консультантами и экспертами в сфере ЖКХ, депутатами различных уровней, специалистами профильных министерств и ведомств, представителей органов местного самоуправления, правительства, представителей управляющих организаций, председателей ТСЖ, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организации, а также экологов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия Самара

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