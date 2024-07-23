«Единая Россия» проведёт спортивные фестивали по футболу, баскетболу и борьбе

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Всероссийские Фестивали дворового футбола и баскетбола, а также по спортивной борьбе пройдут в рамках партийного проекта «Детский спорт».

Содействие здоровому образу жизни и создание условий для развития массового и любительского спорта являются важными задачами народной программы «Единой России» и партийного проекта «Детский спорт», об этом напомнила федеральный координатор партийного проекта «Единой России», депутат Госдумы Ирина Роднина, оценивая успехи регионов в строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и реконструкции школьных спортзалов.

Завершено строительство на 97 объектах из 100, сообщила Роднина. Но наблюдается некоторое отставание по строительству «умных» спортплощадок: из 42 запланированных объектов открыто только 14. Координатор предложила активам партпроекта в регионе взять под свой контроль реализацию программы, чтобы к началу учебного года было сдано более половины спортивных объектов.

Самарской области нет среди отстающих. В прошлом году всего пять субъектов РФ получили финансирование на строительство модульных спортивных комплексов в рамках партийного проекта «Детский спорт». И Самарская область вошла в их число, рассказал координатор проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Кроме того, за последние 4 года завершён капитальный ремонт 14 спортивных залов, расположенных в сельской местности. Были реконструированы школьные спортивные залы в посёлке Глушицкий района Большечерниговского района и селе Большое Ермаково Кошкинского района.

В планах партпроекта модернизация школьных спортзалов в сельской местности, увеличение количества «умных» спортплощадок и ФОКОТов, усиление оборудованием и инвентарём уже имеющихся спортивных объектов, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков.

По инициативе партийного проекта в регионах предлагается провести VI Всероссийский фестиваль детского дворового футбола среди юношей и девушек 13-14 лет, III Всероссийский фестиваль баскетбола 3Х3 среди юношей и девушек 13-14 лет Первый Всероссийский фестиваль спортивной борьбы «Борьба в школу» среди юношей и девушек 11-13 лет.

Фестиваль спортивной борьбы проводится в два этапа: I этап - региональный проводится в субъектах Российской Федерации с сентября по ноябрь, а финал соревнований пройдёт в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

Председатель областной Федерации спортивной борьбы, координатор партийного проекта «Zа самбо» Александр Живайкин рассказал, что в Самаре в День физкультурника на набережной Волги у бассейна ЦСКА ВВС пройдёт финал фестиваля борьбы «Новая высота».

«Как и организаторы Фестиваля спортивной борьбы, мы тоже решили объединить на одном ковре на свежем воздухе представителей всех дисциплин борьбы, а также самбо в рамках федерального партийного проекта «Za самбо». На празднике запланированы конкурсы для зрителей и выступления титулованных спортсменов по боевому самбо и панкратиону! Впервые будет реализован проект «Рекорды Самарской набережной», где каждый желающий сможет проверить свои силы», - сообщил Александр Живайкин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"