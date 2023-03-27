В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, во Всемирный день театра, назвали имена лауреатов Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Пять призовых мест у Самарской области: подвели итоги Фестиваля «Театральное Приволжье»
В парке будет выполнен значительный объем работ по благоустройству – строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты.
Проект реконструкции Загородного парка обсудили в Правительстве региона
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается усиление ветра
Полноценная страховая защита действует лишь в случае, когда речь идет о выезде на так называемый «зимник».
«Росгосстрах»: получить выплату за уплывшую на льдине машину не получится
Бесплатные правовые консультации пройдут в приемной УПЧ в СО.
31 марта - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Жителей Самарской области приглашают посетить различные культурные мероприятия.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели в губернии
Жители Самарской области могут заявить о своих проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Открыт сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени»
Всем ее участникам энергетики спишут пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.
Весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области приближается к экватору
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района

27 марта 2023 15:36
208
Консультация медицинских специалистов для жителей удалённых районов области - один из самых популярных запросов, внесенных в Народную программу «Единой России».

Консультация профильных медицинских специалистов для жителей удалённых районов области - один из самых популярных запросов, которые сельские жители вносили в Народную программу «Единой России».

В рамках тестирования связь установили между Большечерниговской  центральной районной больницей и Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером. По запросу от ЦРБ требовалось помочь с корректировкой лечения пациента, который страдает от проблем, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием. В последнее время у его появилась сильная отдышка и ухудшилось самочувствие.

«Ехать в таком состоянии в кардиоцентр в Самару (время в пути составляет в среднем 3-4 часа) довольно опасно, поэтому необходимо было стабилизировать состояние пациента. Для этого врачам было предложено провести телемост в формате «врач-врач», чтобы найти причины ухудшения состояния и провести консилиум, направленный на улучшение здоровья», - рассказали медицинские специалисты. 

«Телеконсультация врача с врачом -- комфортный формат: можно обсудить некоторые моменты вживую и намного быстрее, чем в бумажном формате. Было бы удобнее, если бы присутствовал пациент.  Несмотря на то что данные о нем присылают заранее, иногда их недостаточно. Пациент нужен, чтобы расспросить о каких-то недомоганиях конкретно», — поделилась своим мнением врач-кардиолог Диана Гасанова.

«Мы проводили телемост в рамках эксперимента. Компания «Открытый код» разработала систему видеоконференцсвязи, которая объединяет в себе разные разработки, связанные со сферой медицины. Наш проект направлен на помощь жителям отдалённых районов, поэтому и тестирование мы решили с одного из самых дальних районов региона — Большечерниговского. 

Так же не нужно забывать про ситуации, при которых пациента нужно положить в больницу на лечение, но перед этим каждый проходит несколько этапов: сдает дополнительные анализы, исследования, получает подтверждение диагноза. Благодаря новой разработке, мы можем сократить путь пациента к квалифицированной медицинской помощи, если мы говорим о кардиодиспансере, с 4-5 месяцев до 1-2 месяцев. Для кого-то это существенно улучшит качество жизни, а для кого-то это, в принципе, вопрос жизни и смерти», — рассказал координатор партийного проекта «Цифровая Россия» по Самарской области, генеральный директор компании «Открытый код» Олег Сурнин.

Кстати, в рамках партпроекта «Единой России» по Самарской области планируется протестировать два  формата связи между пациентами и врачами: «врач-врач» и «врач с пациентом - врач». Консультация будет вестись по защищённой беспроводной  сети телемедицинских услуг, которая является собственной разработкой компании «Открытый код». Врачи Самары и Большой Черниговки отметили, что такие форматы могут быть удобными, а их использование будет зависеть от степени заболевания пациента, скорости корректировки лечения и необходимости  дообследования, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

.

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Территория возле ДК в селе Васильевка была включена жителями в Народную программу «Единой России» в качестве одной из приоритетных по созданию комфортной среды.
15 марта 2023, 14:08
«Партийный десант» проверил состояние объектов, благоустроенных в Безенчукском районе
Территория возле ДК в селе Васильевка была включена жителями в Народную программу «Единой России» в качестве одной из приоритетных по созданию комфортной... Политика
1015
Идею «примерить» на себя самые разные профессии школьникам предложили молодогвардейцы — активисты молодежного крыла «Единой России».
10 марта 2023, 18:17
Траектория успеха: старшеклассники Самарской области стали участниками регионального профориентационного проекта «ПрофГотов»
Идею «примерить» на себя самые разные профессии школьникам предложили молодогвардейцы — активисты молодежного крыла «Единой России». Политика
1373
В этом году он пройдёт в 38 субъектах и затронет 43 выборные кампании различного уровня – в том числе в новых регионах.
09 марта 2023, 18:04
«Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт»
В этом году он пройдёт в 38 субъектах и затронет 43 выборные кампании различного уровня – в том числе в новых регионах. Политика
1244
В центре внимания
В ходе которого были рассмотрены их обращения в органы власти.
27 марта 2023  14:43
Виктор Кудряшов провел прием граждан
222
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
27 марта 2023  12:44
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
212
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
27 марта 2023  11:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
198
В Самаре введут особый противопожарный режим
26 марта 2023  13:05
В Самаре введут особый противопожарный режим
500
Какие изменения ожидают россиян в апреле
26 марта 2023  12:36
Какие изменения ожидают россиян в апреле?
619
Весь список