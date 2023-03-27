В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района

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Консультация профильных медицинских специалистов для жителей удалённых районов области - один из самых популярных запросов, которые сельские жители вносили в Народную программу «Единой России».

В рамках тестирования связь установили между Большечерниговской центральной районной больницей и Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером. По запросу от ЦРБ требовалось помочь с корректировкой лечения пациента, который страдает от проблем, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием. В последнее время у его появилась сильная отдышка и ухудшилось самочувствие.

«Ехать в таком состоянии в кардиоцентр в Самару (время в пути составляет в среднем 3-4 часа) довольно опасно, поэтому необходимо было стабилизировать состояние пациента. Для этого врачам было предложено провести телемост в формате «врач-врач», чтобы найти причины ухудшения состояния и провести консилиум, направленный на улучшение здоровья», - рассказали медицинские специалисты.

«Телеконсультация врача с врачом -- комфортный формат: можно обсудить некоторые моменты вживую и намного быстрее, чем в бумажном формате. Было бы удобнее, если бы присутствовал пациент. Несмотря на то что данные о нем присылают заранее, иногда их недостаточно. Пациент нужен, чтобы расспросить о каких-то недомоганиях конкретно», — поделилась своим мнением врач-кардиолог Диана Гасанова.

«Мы проводили телемост в рамках эксперимента. Компания «Открытый код» разработала систему видеоконференцсвязи, которая объединяет в себе разные разработки, связанные со сферой медицины. Наш проект направлен на помощь жителям отдалённых районов, поэтому и тестирование мы решили с одного из самых дальних районов региона — Большечерниговского.

Так же не нужно забывать про ситуации, при которых пациента нужно положить в больницу на лечение, но перед этим каждый проходит несколько этапов: сдает дополнительные анализы, исследования, получает подтверждение диагноза. Благодаря новой разработке, мы можем сократить путь пациента к квалифицированной медицинской помощи, если мы говорим о кардиодиспансере, с 4-5 месяцев до 1-2 месяцев. Для кого-то это существенно улучшит качество жизни, а для кого-то это, в принципе, вопрос жизни и смерти», — рассказал координатор партийного проекта «Цифровая Россия» по Самарской области, генеральный директор компании «Открытый код» Олег Сурнин.

Кстати, в рамках партпроекта «Единой России» по Самарской области планируется протестировать два формата связи между пациентами и врачами: «врач-врач» и «врач с пациентом - врач». Консультация будет вестись по защищённой беспроводной сети телемедицинских услуг, которая является собственной разработкой компании «Открытый код». Врачи Самары и Большой Черниговки отметили, что такие форматы могут быть удобными, а их использование будет зависеть от степени заболевания пациента, скорости корректировки лечения и необходимости дообследования, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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