«Африка ближе, чем вы думаете»: в Штабе общественной поддержки Самарской области познакомили с обычаями и культурой целого континента

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24 апреля - Международный день многосторонней дипломатии. В Самаре студенты, волонтёры и представители бизнес-сообщества отметили эту дату вместе с проектом «Культурный вопрос. Знакомство с Африкой»

Самара вместе с другими российскими регионами присоединилась к телемосту, который провели Президент фонда «Вселенная добра», посол Мира Евгений Михальченко и посол российского образования и науки, первый президент Ассоциации иностранных студентов в России Анисет Кочофа Габриель. На связи - Архангельск, Тверь, Воронеж, и еще более 50 регионов России. В студиях Штабов общественной поддержки - студенты и общественники, волонтёры и бизнесмены, педагоги и деятели культуры, среди которых молодые специалисты и студенты из Африки.

Наше национальное литературное достояние - поэзия Александра Пушкина могла бы не состоятся, не появись в России замечательный африканский предок великого поэта Абрам Ганнибал, напомнил Евгений Михальченко.

Кстати, Александра Сергеевича Пушкина считают «своим» поэтом не только в России, но и в Африке, в стране Эфиопия. Именно оттуда был родом его прадед, узнали участники телемоста.

«Мы похожи, мы стремимся к развитию взаимовыгодных отношений в различных областях, таких как торговля, экономика, образование, культура. Нас интересует профильное образование, культурный обмен, туризм», - отметил Анисеф Габриэль, открывая телемост.

Африка ближе, чем вы думаете, уверены участники телемоста из Самары. Здесь, в Штабе общественной поддержки «Единой России», подключились к телемосту участники самарской делегации пятого Международного Муниципального форума стран БРИКС+, который проходил в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге, Анастасия Квашина и Александр Заверткин.

«В форуме приняли участие более 7 000 человек, включая делегатов более 200 городов Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Международный муниципальный форум БРИКС+ - в первую очередь, нацелен на сотрудничество и перспективы развития отдельных муниципалитетов. Кстати, в рамках форума БРИКС+ представители образовательных организаций из Конго и Камеруна посетили вузы Санкт-Петербурга, договорились о сотрудничестве в области образования и науки. Мы познакомились с представителями Алжира, Анголы, Нигерии, Конго, Центральной Африканской республики. В рамках взаимодействия с Африкой всё-таки мы становимся ближе. И я думаю, что мы должны знать культуру друг друга, понимать друг друга и работать на благо нашего мира, на благо нашего общества», - рассказала участница ММФ БРИКС +, директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития» Анастасия Квашина.

Руководитель комиссии по внешнеэкономической деятельности Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», член общественного совета партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Александр Заверткин рассказал о налаживании торговых и культурных взаимоотношений со странами Африки на региональном уровне.

«Для России, и в частности для Самарского региона, развитие дипломатических и внешнеэкономических связей с Африкой является стратегическим приоритетом, поскольку мы стремимся расширять горизонты сотрудничества. В нашем регионе успешно работают более 600 крупных и средних промышленных предприятия. Их продукция востребована на рынках стран африканского континента. Мы координируем деятельность экспортно-ориентированных компаний, помогая им выходить на африканские рынки и налаживать долгосрочные партнерские отношения. Это способствует не только экономическому росту нашего региона, но и укреплению международного понимания и мира», - отметил Александр.

Напомним, что 24 апреля отмечается Международный день многосторонней дипломатии во имя мира, который нацелен подчеркнуть значимость дипломатических усилий в установлении дружественных отношений и стабильности, в укреплении многостороннего сотрудничества и диалога между нашими странами и регионами. В Штабах общественной поддержки «Единой России» по всей стране эту дату решили отметить телемостом в рамках проекта «Культурный вопрос: Знакомство с Африкой», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"