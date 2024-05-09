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В Самаре «Единая Россия» организовала автопробег «Бессмертного полка»

9 мая 2024 18:35
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В Самаре «Единая Россия» организовала автопробег «Бессмертного полка»
Инициатором акции к 79-ой годовщине Великой Победы стало региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России», акцию поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные самарские автолюбители.
 

79 машин в память о Великой Победе с российскими флагами, партийной символикой и знамёнами Победы проследовали через весь город. На многих машинах - портреты героев, дедов, прадедов, родственников, участников  Великой Отечественной войны, лица солдат Победы.

«Узнав, что акция «Бессмертный полк» возможна только в онлайн-варианте, наши активисты решили провести её в таком необычном формате», - рассказал руководитель регионального штаба «Молодой гвардии», член регионального политсовета «Единой России» Антон Родионов.

К автопробегу «Бессмертного полка» присоединились автомобилисты из молодёжных и общественных организаций областной столицы. Принимала участие в автомарафоне и историческая автотехника: автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» и армейский автомобиль времён Второй Мировой войны - джип «Виллис». Колонна из полусотни машин проехала через весь город до монумента легендарного Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.

Участники автопробега почтили память павших в годы войны, вместе с портретами своих дедов и прадедов возложили цветы к монументу «ИЛ-2», легендарного самарского штурмовика, ставшего символом «запасной столицы» и трудовой доблести Самары-Куйбышева  в годы войны.

Теги: Единая Россия

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