В Самаре «Единая Россия» организовала автопробег «Бессмертного полка»

79 машин в память о Великой Победе с российскими флагами, партийной символикой и знамёнами Победы проследовали через весь город. На многих машинах - портреты героев, дедов, прадедов, родственников, участников Великой Отечественной войны, лица солдат Победы.

«Узнав, что акция «Бессмертный полк» возможна только в онлайн-варианте, наши активисты решили провести её в таком необычном формате», - рассказал руководитель регионального штаба «Молодой гвардии», член регионального политсовета «Единой России» Антон Родионов.

К автопробегу «Бессмертного полка» присоединились автомобилисты из молодёжных и общественных организаций областной столицы. Принимала участие в автомарафоне и историческая автотехника: автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» и армейский автомобиль времён Второй Мировой войны - джип «Виллис». Колонна из полусотни машин проехала через весь город до монумента легендарного Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.

Участники автопробега почтили память павших в годы войны, вместе с портретами своих дедов и прадедов возложили цветы к монументу «ИЛ-2», легендарного самарского штурмовика, ставшего символом «запасной столицы» и трудовой доблести Самары-Куйбышева в годы войны.