В регионе в рамках партийного проекта «Единой России» прошёл идеотон «IT- инновации в бизнесе»

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На питч-сессию были приглашены студенты самарских вузов.

Симулятор дронов, чат-бот, интерактивный музей - и это ещё не все разработки студентов из Самарской области. Среди работ учащихся Самарского университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики отобрали 13 лучших проектов.

Каждая выступающая группа могла получить оценку проделанной работы и комментарии по экономической и технической составляющей от компетентного жюри. Экспертами выступили председатель общественного совета партийного проекта «Цифровая Россия» по Самарской области, заместитель председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, исполнительный директор, директор по управлению проектами компании «Открытый код» Павел Ситникова и генеральный директор компаний «Интелскан» и «Большие данные» Андрей Гладков.

Ни один студенческий проект не остался без внимания. Все участники получили обратную связь, а некоторые группы пригласили в региональный центр «Мой Бизнес», чтобы помочь составить бизнес-план для продвижения их разработок. Кстати, частью проектов заинтересовались представители IT-компаний и пригласили команды к сотрудничеству.

«У студентов сейчас золотая пора – это один из самых лучших этапов жизни, потому что у них ещё есть возможность рисковать, у них впереди огромные перспективы, они могут ошибаться. И они сделали абсолютно правильный выбор, когда решили идти учиться в технический университет, на технические направления. А участие в таких мероприятиях – это определённая строка в биографии и резюме, которую они смогут добавить по окончании ВУЗа при первом поиске работы», - отметил председатель общественного совета партийного проекта “Цифровая Россия” по Самарской области Константин Пресняков.

По мнению экспертов, наиболее интересными и перспективными проектами идеотона стали «Симулятор дронов VR» от студенток ПГУТИ Милены Кужевой, Дарьи Скребцовой, Милены Шишкиной, «Разработка чат-бота с модулями системы навигации и моделью NLP» из СамГТУ, подготовленный Викторией Насыровой и Петром Захаровым, а также разработка студента Самарского университета Даниила Ческого «Enjoi IT» — интерактивный музей, который помогает на основе имеющихся знаний в игровой форме выбрать старт и путь в информационных технологиях.

Специальным призом жюри наградили Георгия Красавина из Самарского университета за яркую презентацию проекта «Chef AI»: интеллектуальное приложение, которое подбирает рецепт на основе имеющихся продуктов.

Победители идеотона отправятся в Москву на федеральный IT-форум для обмена лучшими практиками и наработанным опытом с представителями других регионов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Фото: «Цифровая Россия».