В Ленинском районе Самары единороссы поздравили фронтовиков с праздником Великой Победы

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Поздравления и подарки в Самарской области с 9 Мая получат 423 ветерана Великой Отечественной войны.

Среди тех, кто принимает поздравления в эти предпраздничные и праздничные дни много жителей областной столицы. И у каждого - множество жизненных историй, интересная, богатая биография, насыщенная событиями из военной и мирной жизни. В Самарской области депутаты «Единой России» и «Волонтеры Победы» начали поздравлять участников и инвалидов Великой Отечественной войны и передавать им подарки.

В Ленинском и Самарском районах областной столицы депутаты Самарской губернской думы Роман Балтер и Светлана Ильина поздравили фронтовиков с наступающим праздником Великой Победы.

«День Победы – один из самых важных праздников для наших граждан. В этот день в каждой семье вспоминают события той войны, чествуют героев, скорбят по погибшим. Истории жизни наших ветеранов, этих прекрасных людей поражают своей отвагой и мужеством, подают пример и достойны глубокого признания и благодарности», отметил депутат-единоросс, поздравляя своих «подшефных» ветеранов. – Льва Семеновича Онуфриева и Джемса Федоровича Чибисов.

Онуфриев Лев Семенович родился в 1923 году. Патологоанатом высшей категории, отличник здравоохранения, ветеран войны, награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». До конца войны воевал на 3‑м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, помощником начальника штаб полка. участвовал в операции «Багратион» и своими глазами видел бомбардировки Кёнигсберга силами союзников. Победу встретил в Пиллау.

После войны было очень трудно возвращаться к учебе, вновь садиться за парту, рассказывает фронтовик. Тем не менее, в 1950 году Лев Семенович окончил Военно-Морскую медицинскую академию, а в 1957 – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия».

Онуфриев служил в группе советских войск в Германии и в военно-морском флоте, занимался судебной медициной. Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.

Лев Семенович ведет активный образ жизни и поражает окружающих своей энергией и бодростью духа. В следующем году Лев Семенович будет праздновать свой 100-летний юбилей, рассказал парламентарий после встречи с ветераном.

Джемс Федорович Чибисов тоже ветеран Великой Отечественной войны, ему исполнилось 91 год.

В июне 1941 года десятилетний Джемс вместе с родителями был эвакуирован из Смоленской области в воинскую часть Западного фронта, к которой были прикомандированы его родители. Так случилось, что Джемс Федорович отстал от воинской части, и его подобрали морские пехотинцы и зачислили к ним юнгой, а уже осенью он был прикомандирован к медсанбату 356 стрелковой дивизии, где оказывал первичную медицинскую помощь раненым и доставлял их в госпиталь. За участие в Курской битве Джемс Чибисов награжден медалью «За Отвагу», имеет награду Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды.

«Сменяются поколения, уходит эта эпоха на страницы истории… я счастлива, что могу лично сказать спасибо этим невероятно добрым и мужественным людям, настоящим героям. А их глаза, наполненные такой любовью к жизни, невозможно забыть… их истории, аж мурашки по коже и слёзы на глазах…Пожалуйста, живите как можно дольше!», - обратилась к фронтовикам депутат Самарской губдумы, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина.

«Дорогие ветераны, все мы, живущие сегодня благодарны вам за мирное небо, за счастливые лица наших детей, за героизм и мужество, за возможность жить в великой стране и гордиться нашим Отечеством! Желаю вам крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и любовью родных! Благополучия вам и вашим близким!», - передали слова сердечной благодарности ветеранам Ленинского района от всех жителей региона депутат фракции «Единая Россия» Роман Балтер.

Подарки ветеранам помогают доставить адресатам активисты Волонтерского центра Партии «Единая Россия». Поздравления и подарки в Самарской области получат 423 ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, что 29 апреля «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции по поздравлению фронтовиков с Днём Победы. По всей стране «Единая Россия» поздравит около 23 тысяч фронтовиков.