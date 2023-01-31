«Цифровая Россия» учит самарских школьников «цифровой гигиене» и информационной безопасности

В День защиты данных в офисе самарской IT-компании “Открытый код” было оживлённо и шумно. 30 самарских школьников и студентов пришли на экскурсию в один из самых известных региональных офисов, создающих программные продукты мирового класса. Им показали самое сердце ИТ-компании - защищённые серверы, где хранятся терабайты информации.

Тема информационной безопасности в последние годы становится ключевой для нашей страны Она нашла своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан.

“Меня порадовало, что ребята задают правильные вопросы: «как это работает», «какой это эффект даёт», “в чем польза для людей и организаций». Нам есть, что им показать, у нас есть, чему поучиться. А значит, мы можем помочь встроить в их жизнь направление, которое им интересно», - отметил координатор проекта «Единой России» в регионе, управляющий компанией “Открытый код” Олег Сурнин

«Ребятам необходимо понимать важность профессии, связанной с информационной безопасностью, а также внутреннюю ответственность специалистов, связавших с ней свою жизнь. Мы должны чётко осознавать, в какое непростое время живём, и, как говориться, с младых ногтей воспитывать “цифровую гигиену”. Только так мы можем стать независимой и сильной державой”, - уверен лидер проекта “Цифровая Россия”.

Активист «Молодой гвардии» Павел Козлов говорит, что пришёл больше из любопытства, но свою дальнейшую жизнь связывает с преподаванием информатики.

«Идет активная информатизация общества, и хочется обладать актуальными знаниями. Сегодня на встрече была затронута интересная тема об идентификации личности с помощью искусственного интеллекта. Мне кажется, эта идея была бы очень актуальна в ковидный период, чтобы можно было вычислять учеников с повышенной температурой и избежать распространения инфекции. Сегодня я узнал много нового про технологии и разработки, которые применяют специалисты компании “Открытый код”. Я считаю очень важным, чтобы они не утекли за границы государства, и мы могли пользоваться ими здесь”, – поделился своим мнением магистрант Самарского государственного социально-педагогического университета Павел Козлов.

Участники экскурсии получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании «Открытый код», где в самое ближайшее время будут представлены перспективные разработки компании.

Напомним, новый партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку российских ИТ-компаний, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов.