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«Теплая помощь»: бабушки из Челно-Вершинского района передают мобилизованным и военнослужащим связанные ими теплые вещи

27 октября 2022 12:59
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«Теплая помощь»: бабушки из Челно-Вершинского района передают мобилизованным и военнослужащим связанные ими теплые вещи
По инициативе «Единой России» жительницы района организовали кружок по вязанию. Свои изделия они отправляют землякам, участвующим в СВО.

Жители Самарской области объединили все усилия для того, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Исполнительный секретарь местного отделения партии “Единая Россия” Наталья Трошина рассказала, что секретарь местного отделения партии Валерий Князькин предложил жителям района организовать сбор теплых вещей для наших военнослужащих и жителей Донбасса.

 Свой вклад в общее дело решили внести и жительницы одного из сел муниципалитета - Чувашское Урметьево. Организовать кружок рукоделия предложила Лия Тухтаманова, член партии “Единая Россия” с 2007 года. Раньше она работала учителем технологии, два года уже на пенсии.

 «Решили организовать с пенсионерами творческий кружок рукоделия. Сейчас такое время, что хочется помочь нашим солдатам и связать для них что-то теплое», — поделилась женщина.

Идею Лии Аркадьевны поддержали многие бабушки села. Пенсионерки рассказывают, что всегда ждут совместных встреч, ведь для них это возможность провести время за беседой с единомышленницами и сделать полезное дело.

Среди них и Тамара Иванова. Каждый вторник вместе с другими участницами она вяжет теплые носки, балаклавы и шарфы для наших военнослужащих. Племянник Тамары Ивановны сейчас находится в зоне проведения СВО. Связь с ним она поддерживает через своих детей и с нетерпением ждет его возвращения.

 «Это небольшая помощь и поддержка солдатам, чтоб они вернулись поскорее, победили, чтоб мы все жили спокойно», - считает вязальщица-волонтер.

Напомним, что всю собранную гумпомощь жители района отправляют в Самарское региональное отделение партии «Единая Россия», затем она в составе общего гуманитарного груза передается мобилизованным и военнослужащим-участникам СВО.

Теги: Единая Россия

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