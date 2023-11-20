Самарский депутат передал спортивное оборудование первой в Самаре женской православной гимназии

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По инициативе координатора партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области, депутата Самарской губернской думы Романа Балтера спортивный зал гимназии Иверского монастыря укомплектован всем необходимым для занятий физкультурой и спортом.

В этом году в областной столице на территории Иверского монастыря открылась первая женская православная гимназия. Для ее воспитанниц единороссы и социально ответственный бизнес приобрели и передали в дар все, что необходимо, чтобы провести урок физкультуры с пользой.

В расписании первоклассниц, первых десяти воспитанниц Иверской женской православной гимназии, помимо молитвенного правила, значатся те же предметы, что и в обычных школах. Математика, русский язык, рисование, рукоделие. И, конечно, физкультура. Начальная школа расположена в одном из монастырских корпусов: современное, уютное здание, с комфортными классами и вместительным спортивным залом. Не хватало лишь спортивного снаряжения, его и попросил педагогический коллектив.

Депутаты фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы просьбу услышали: региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи СГД Роман Балтер передал в гимназию все, что необходимо для полноценного урока физической культуры.

Стойки со спортивными кольцами и мячи для баскетбола и волейбола, гантели, канаты для лазания, наборы для настольного тенниса и бадминтона, лыжи в комплекте с ботинками, - снаряжения хватит на всех, говорит настоятельница Иверского монастыря игуменья Любовь (Чусова): «В человеке, действительно, должно быть все прекрасно, ведь так он задуман Творцом. Немало времени наши педагоги уделяют не только духовному, но и физическому совершенству учениц. Теперь, благодаря поддержке наших благотворителей, мы сможем организовать и полноценные уроки физкультуры, и просто пятиминутки игровой активности детей».

Перед Иверской женской гимназией стоит главная задача — пробудить и развить в детях живое внимание, помочь правильно взрослеть и идти по жизни верной дорогой.

«Сегодня – дети, завтра – народ» – знаменитую слова Сергея Михалкова надо поддерживать делами, уверен координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.

«Правильные духовно-нравственные ценности— это залог того, что наши дети будут успешны в этой жизни. Воспитание должно быть всесторонним, и я считаю, что спортивные нагрузки тоже играют важную роль в формировании таких качеств, как воля, целеустремлённость, выносливость, умение с толком использовать время. Мы постарались, чтобы у воспитанниц было все, что необходимо для гармоничного развития», - гооврит депутат.

На днях в спортивном зале гимназии установят шведские стенки, и это тоже инициатива депутатов - единороссов, членов общественного совета партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области и просто неравнодушных людей, желающих сделать доброе дело.