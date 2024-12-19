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Путин: для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

19 декабря 2024 15:54
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Таких регионов, по словам главы государства, около 35.

Для регионов, где низкий уровень рождаемости, будет создана программа поддержки, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Таких регионов, по словам главы государства, около 35, для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Путин

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