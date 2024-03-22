Предложения многодетных семей региона могут стать основой для новых законопроектов в поддержку материнства и детства

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Обсуждение законодательных инициатив прошло на заседании региональной рабочей группы всероссийской акции «Голос Женщины» партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области.

Мама всегда права, а многодетные мамы - еще и устанавливают собственные правила. В этом ещё раз убедились участники заседания региональной рабочей группы - известные политики, парламентарии, общественницы. Инициаторами законодательных инициатив стали многодетные мамы Самарской области. Цель встречи – собрать пакет актуальных предложений и направить их от имени Самарского региона на федеральный уровень.

Поддержать многодетные семьи, основываясь на предложениях и инициативах, которые сами же многодетные выдвигают.

«Сегодня рассмотрели предложения по программе «Молодая семья»- рассказала координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, заместитель секретаря самарского регионального отделения «Единой России», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики областного парламента Марина Сидухина. – Матери, которые встречались в феврале на фокус-группе, предлагают увеличить финансирование на детей и ипотеку. Мы поддержим эту инициативу, также как и предложение добавить пенсионные баллы за многодетность».

Запустить программу «Пушкинская карта для многодетных родителей» – еще одно предложение было поддержано. Говорили и о парковках для многодетных – в этой части решено выйти с законодательной инициативой: «По этому вопросу обязательно соберем рабочую группу в составе министра транспорта Самарской области, министра социально-демографической и семейной политики, представители ГИБДД, координатор Федерального партийного проекта, члены рабой группы Самарского региона в рамках проекта «Голос женщины» проработаем вопрос удобства парковки для автомобилей больших семей», – подчеркнула координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева.

Мама всегда права. В этом ещё раз убедились участники заседания региональной рабочей группы - известные политики, парламентарии, общественницы. Инициаторами законодательных инициатив стали многодетные мамы Самарской области. Цель встречи – собрать пакет актуальных предложений и направить их от имени Самарского региона на федеральный уровень, а самое главное - поддержать многодетные семьи, основываясь на тех предложениях и инициативах, которые сами же многодетные выдвигают. Они точно знают, что нужно большим семействам в Год Семьи.

«Сегодня рассмотрели предложения по программе «Молодая семья»- рассказала координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента Марина Сидухина. – Матери, которые встречались в феврале на фокус-группе, предлагают увеличить финансирование на детей и ипотеку. Мы поддержим эту инициативу, также как и предложение добавить пенсионные баллы за многодетность».

Запустить программу «Пушкинская карта для многодетных родителей» – еще одно предложение было поддержано. Говорили и о парковках для многодетных – в этой части решено выйти с законодательной инициативой: «По этому вопросу обязательно соберем рабочую группу, пригласим министра транспорта Самарской области, министра социально-демографической и семейной политики, представителей ГИБДД, проработаем вопрос удобства парковки для автомобилей больших семей», – подчеркнула координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева.

Участницы встречи также отметили, что в Самарской области есть большой опыт реализации программы по поддержке молодых семей в возрасте 36+. Лучшими практиками самарчанки готовы поделиться с другими российскими регионами, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"