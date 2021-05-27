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Правительство РФ вводит штраф за сбор персональных данных без необходимости

27 мая 2021 14:29
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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин .

 

Фото:  РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин передает РИА Новости.

"Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию", - сказал он на заседании правительства.

"Теперь за подобное нарушение прав потребителя вводится штраф. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях мы сегодня рассмотрим", - добавил Мишустин.

Теги: Михаил Мишустин штраф за сбор персональных данных без необходимости

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