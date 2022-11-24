По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах

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Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах.

«Оно будет в ближайшее время навёрстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закреплённые депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – подчеркнул Андрей Турчак. Он обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

«Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчёт потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом Правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению», - сказал Андрей Турчак.

Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право Правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

«С 1 января такая возможность у Правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», - сказал секретарь Генсовета.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.

«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.

«Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений «Единой России». Если коллеги к концу декабря из «красной» зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем - мы справимся с задачей, которую поставил Президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков», - заключил Андрей Турчак.

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил:

«Почти 975 млн. рублей из федерального бюджета направлено на ремонт 22 школ в Самарской области, из них 899,7 млн. рублей в 2022 году, 75 млн. рублей - в 2023 году. Реализацию Программы капремонта школ на ближайшие пять лет закрепили в Народной программе партии. За счет средств регионального и федерального бюджета к новому учебному году в Самарской области капитально отремонтированы и оснащены школы из 14 муниципальных образований губернии. В августе 2022 года Самарская область подала заявку на участие в конкурсном отборе еще 77 объектов образования для капитального ремонта в 2024 и 2025 годах. Данная заявка была поддержана министерством просвещения России в полном объеме».

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в Народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"