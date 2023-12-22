«Партийный десант» проверил модернизацию объектов здравоохранения в Красноярском районе

С инициативой мониторинга первичного звена здравоохранения на территории Красноярского района выступила координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Самарской области, депутат фракции «Единая Россия» Анна Дубасова.

Офис врача общей практики в селе Молгачи построили еще в 2005 году, он стал первым в Самарской области среди подобных учреждений первичного звена здравоохранения. Здесь получают медицинскую помощь 1,5 тысячи местных жителей и трёх соседних сел. В этом году офис отремонтировали в рамках программы «Модернизация здравоохранения», оснастили новым оборудованием и компьютерами.

«В среднем в день можем принять до 20 пациентов, – рассказывает медсестра Татьяна Юдина, – Светло, чисто, тепло, приезжают передвижной ФАП, флюорография, профильные специалисты».

Гордость и незаменимый помощник врача и медсестры – электрокардиограф с возможностью дистанционно передавать данные в областной кардиодиспансер, чтобы врачи в Самаре могли бы помочь своим коллегам в уточнении и постановке диагноза. Прямая связь помогает медикам соблюдать правило «золотого часа», о котором знают все кардиологи, когда в течение 60 минут в экстренном случае врачи оперативно определяют тактику лечения.

В 2023 году в Красноярском районе капитально отремонтировали и поликлиническое подразделение № 4 Красноярской ЦРБ посёлка Волжский. Ее главный врач Александр Крятов рассказал, что здесь провели строительные работы, обновили водопровод, канализацию, электрику, отопление. Здесь прикреплено 7 тысяч человек, но летом дачники увеличивают эту цифру вдвое. В поликлинику ежедневно обращаются по 30 - 40 человек. Теперь здесь работают участковый терапевт, педиатр, стоматолог, консультируют профильные специалисты.

«Очень важно, что программа модернизации первичного звена в здравоохранении затронула в первую очередь небольшие посёлки и села Самарской области, где условия работы медиков не менялись десятилетиями. Благодаря успешной реализации программы современная медпомощь становится ближе жителям даже самых отдалённых деревень. После капитального ремонта офиса общей практики в селе Молгачи медики в онлайн-режиме консультируются с врачами из Самары. Раньше такой возможности не было», – рассказала координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Самарской области, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областной думы Анна Дубасова.

Медики на селе говорят о том, что новые возможности и оборудование сделали сам визит к врачу для пациентов более удобным – у людей появилась возможность, не выезжая из села, уточнить диагноз и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских учреждений областного центра.

«Здоровье жителей региона, образование и качественные дороги всегда остаются одними из приоритетных вопросов. Сегодня мы увидели хорошо выполненный капитальный ремонт двух лечебных учреждений. Он соответствует всем нормативам, кроме того, медицинские работники получили современное диагностическое оборудование. В успешной реализации программы по модернизации учреждений здравоохранения большая заслуга правительства Самарской области, регионального министерства здравоохранения и лично губернатора Дмитрия Азарова», - подчеркнул председатель комитета по строительству, автомобильным дорогам и транспорту, депутат фракции «Единая Россия» Николай Лядин.

Напомним, что более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии в 2021 году. По итогам обработки предложений жителей региона были выявлены наиболее актуальные темы социальных ожиданий жителей региона, среди которых здравоохранение занимает одну из ведущих позиций.