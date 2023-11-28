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«Партийные десанты» проверили работу учреждений здравоохранения в Красноглинском и Куйбышевском районах Самары

28 ноября 2023 14:54
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Предложения по модернизации и реконструкции медучреждений были внесены жителями региона в народную программу партии.

Более 20 тысяч жителей Красноглинского района Самары в этом году стали получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Поликлиника в посёлке Управленческом, рассчитанная на 800 посещений в смену, открылась после ремонта. Это первое масштабное обновление учреждения с 1973 года. Качество реконструкции и работу учреждения в ходе рабочей поездки проверил депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков.

Пациентка больницы Анна Макеева уверена: изменилось все в лучшую сторону. В любой кабинет зайдёшь и сердце радуется, говорит самарчанка.

Помощь здесь получают десятки тысяч людей из Управленческого и Красной Глинки. Работают узкие специалисты - от хирурга до окулиста. Есть дневной стационар на 57 коек.

«Очень долго мы пытались её внести в план, но благодаря  губернатору и министру здравоохранения, это все таки произошло. Сегодня мы видим современную поликлинику, с учётом всех требований, которые предъявляются к медицинским учреждениям», - отметил депутат Госдумы Виктор Казаков.

Капитального ремонта требовали все коммуникации, рассказывает главврач больницы Анна Дубасова. Теперь сюда после ремонта будет легче привлечь молодые кадры, уверена медик.

 В Куйбышевском районе депутаты фракции «Единая Россия», председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина посетили микрорайон Волгарь, где готовится к вводу в эксплуатацию новая поликлиника на 700 посещений в смену.

В новом подразделении Самарской городской больницы №10 разместится женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации. Здесь же планирует начать  работу областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе горбольницы №10. Общая площадь новой поликлиники - 13 тысяч кв. метров.

Шестиэтажное здание поликлиники уже подключено на постоянной основе к системе электроснабжения, отопления, водоснабжения.  Завершено благоустройство территории, заканчивается отделка помещений, запущена система вентиляции и кондиционирования. Идёт монтаж оборудования, приступили к расстановке мебели, компьютерной техники.

Марина Сидухина  напомнила, что данный объект вошёл в народную программу Партии по предложению жителей микрорайона Волгарь.

 «Для жителей микрорайона Волгарь это очень знаковый, ожидаемый объект. Медицинская помощь в шаговой доступности – это очень важно и для маленьких пациентов, и для взрослых. Очень приятно видеть такое современное, благоустроенное здание. Всё сделано качественно, красиво. Диагностическое оборудование уже поступило, мы смогли увидеть новую технику. Я уверен, что здесь будет оказываться качественная первичная медицинская помощь, будут созданы максимально комфортные условия и для  пациентов, и  для медицинского персонала», - подчеркнул Геннадий Котельников.

Здание поликлиники возводится на перспективу, с учётом темпов жилищного строительства на этой территории. Сейчас в Волгаре проживает около 40 тысяч человек, а поликлиника рассчитана на обслуживание 80 тысяч жителей. Это очень важно для организации качественной медицинской помощи в удалённой территории в составе мегаполиса, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото предоставлено пресс-службой реготделения партии "Единая Россия"

Теги: Единая Россия Самара

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