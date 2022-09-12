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Новые секции самбо откроют в России и на Донбассе

12 сентября 2022 10:49
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Новые секции самбо откроют в России и на Донбассе

Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта.

Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта. Секретарь Генсовета возглавляет общественный совет «Zа самбо». 

«Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нем. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий», — подчеркнул Андрей Турчак.

Планы по активному участию в реализации партпроекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

«Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить «Единую Россию», которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул Денис Пушилин.

Для популяризации самбо в рамках партпроекта «Zа самбо» и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.

«Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия, возможно, в рейтинг образовательных организаций по социальному направлению деятельности. И проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на период 2023-2030 годов. Также предлагаем Министерству науки рассмотреть возможность включения модуля самбо для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта», — сказал координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Эти предложения поддержали Минпросвещения и Минспорта. По линии Минпросвещения уже разработан программно-методический комплекс для 1-11 классов. Он включает в себя специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Минспорта согласилось с необходимостью расширения программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложило вовлекать в эту работу спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать ее. 

В заключение Сергей Елисеев подчеркнул, что в ближайшее время пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо» в регионах.

«Отберём действительно самых проверенных, достойных, заинтересованных в развитии самбо людей. После утверждения региональных координаторов проработаем комплексную программу по нашему проекту. Она будет включать в себя открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортивных кадров. А также — проведение региональных соревнований. И, конечно, выступление спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях», — заключил он.

В Самарской области в настоящий момент начать занятия по самбо или получить профессиональную подготовку по этой спортивной дисциплине можно в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном, Жигулевске, а также в Новосемейкино, Кинель-Черкассах, Красном Яре, Похвистневе, Сергиевске, Клявлино, Кошках. 

Кроме того, в регионе регулярно проходят турниры по этому виду спорта. 18 сентября состоится второй турнир Самарской студенческой лиги самбо, который будет посвященный Международному дню студенческого спорта, а 8 октября состоится Чемпионат Самарской области на стадионе Металлург, в рамках которого пройдут первенство Самарской области среди юношей и девушек и среди юниоров.

Кстати, в последних числах сентября в Тольятти пройдет XXIX межрегиональный турнир по самбо «Мемориал братьев Акоевых». Владимир Акоев в 1968 году открыл в Тольятти первую секцию самбо, а затем способствовал организации всесоюзных турниров на призы Волжского автозавода. 

«В самбо существуют большие и крепкие традиции, поэтому этот вид спорта живёт и развивается. Многие самарские спортсмены надеются, что в 2024 году борьба самбо станет олимпийской», - отметил координатор партийного проекта «Zа самбо!» в Самарской области Владимир Дуцев.

Напомним, что «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо» в июле этого года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета — секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

В апреле было подписано соглашение между «Единой Россией» и «Всероссийской федерацией самбо». При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект «Самбо — в школу». 

Также, при содействии «Единой России» «Всероссийская федерация самбо» и Федерация самбо ДНР заключили соглашение о запуске проекта «Самбо — в школу» в учебных заведениях ДНР. Подписание соглашения состоялось в рамках очередной гуманитарной миссии на Донбасс секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Проект предусматривает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами.

 
Теги: Единая Россия

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