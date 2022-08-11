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На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников

11 августа 2022 14:11
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Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта.

Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта.

 Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.

В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», – подчеркнул он.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.

«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в «Диктанте Победы», проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал он.

В Самарской области для очного участия в международном историческом диктанте прошли регистрацию 777 площадок общей вместимостью 37 824 человека, отметил координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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