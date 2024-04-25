Рабочая группа по СВО представила Президенту новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту. В нём, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчётах страховки при оформлении кредитов, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сейчас военнослужащие переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков. При отказе же от него ставка по кредиту повышается», - пояснил он.

Предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Таким образом, сумма выплат искусственно увеличивается.

Среди инициатив - возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов.

«Сейчас в определённом законом перечне получателей опекуны не упомянуты», - подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ.

«В подобных ситуациях банки частично или полностью списывают людям долги. Но от налога на полученные таким образом «доходы» сегодня освобождаются пока только жители ЛДНР», - разъяснил секретарь Генсовета партии.

Он также доложил Президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой.

«Госдумой принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии - по потере кормильца - детям-инвалидам погибших участников СВО. В первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников спецоперации по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства», - сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСИН, участвовавшим в спецоперации.

«По предложению рабочей группы Минобороны будет информировать военнослужащих о праве и порядке оформления различных доверенностей. Это позволит родственникам управлять имуществом и обязательствами бойцов, пока они находятся на фронте», - резюмировал глава рабочей группы.

В Самарской области предоставляется более 20 мер поддержки для военнослужащих, участников СВО и членов их семей. Кроме того, регионом принят целый ряд решений по поддержке этих категорий жителей региона.

«Участники спецоперации освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей до 200 л.с. После доработки закона с учётом мнения людей и практики применения эту льготу распространили на супругов участников спецоперации в отношении транспортных средств, находящихся в общей совместной собственности. В декабре 2023 года внесены изменения в Закон Самарской области о бесплатной юридической помощи, которыми расширен перечень участников спецоперации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи», - напомнила первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Марина Антимонова.

Помимо этого, в качестве дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих-участников СВО и членов их семей принят Закон Самарской области «О порядке постановки на учёт граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», в котором детально регламентирован порядок, перечень документов, необходимых для постановки на учет участников СВО, закреплена процедура выбора земельных участков.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе, возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.

Кроме того, предусмотрены отдельные программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО, сохранены срочные трудовые договоры для мобилизованных и добровольцев, преимущество при поступлении на муниципальную или госслужбу; предприниматели, трудоустраивающие ветеранов, теперь получают статус социальных и связанные с этим льготы; обеспечено зачисление детей участников СВО в детские сады без очереди и льготное поступление в вузы, первоочередное зачисление в колледжи и техникумы участников СВО и их детей, вне зависимости от оценок в аттестате.

Ряд законопроектов сейчас находится на рассмотрении Госдумы. По нескольким — идёт согласование с Правительством и обсуждение с фондом «Защитники Отечества».