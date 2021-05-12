Мишустин о росте цен на продукты: "Это жадность, жадность отдельных производителей" 

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Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления в Госдуме.

Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы — они снижают зависимость внутренних цен от мировых.

"Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет", — указал Мишустин.

Он отметил, что власти поддержали производителей муки, сахара, хлеба и другой агробизнес, поставляющий продукцию на внутренний рынок. Для этого выделили 15 миллиардов рублей.

В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.