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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Марина Сидухина: Одной из важнейших задач «Единой России» было и будет развитие системы социальной поддержки в стране

4 декабря 2021 19:46
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Зам. Секретаря Самарского реготделения Партии «ЕР», председатель «социального» комитета Самарской губдумы отметила важность социальной направленности.

За последние годы «Единая Россия» взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению, на сегодняшний день получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек. Об этом рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на ХХ Съезде партии.

«Были приняты беспрецедентные меры социальной поддержки. В первую очередь, это программа материнского капитала, которая способствовала позитивным сдвигам в сфере демографии в стране. Программа маткапитала продлена до 2026 года. Многое сделано для молодых семей, одиноких родителей дошкольников. Введена стопроцентная оплата больничных листов родителям с детьми до семи лет. Увеличено пособие беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Обеспечены выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет. Для неработающих граждан увеличен в два раза размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет», - напомнила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина (фракция «Единая Россия»).

Бесплатное горячее питание для учеников начальной школы и обновление школьного автопарка – тоже очень важные и своевременные инициативы партии. По предложению «Единой России» этот вопрос стал отдельной программой, которая позволила школам получить с 2016 года более девяти тысяч единиц такого транспорта. Установлены надбавки к зарплате для классных руководителей – с сентября прошлого года они дополнительно получают по пять тысяч рублей в месяц, отметила Марина Сидухина.

С 1 января 2022 года улучшить жилищные условия смогут семьи с двумя и более детьми без потерь на уплату налогов, эту меру социальной поддержки тоже «продвинула» фракция «Единой России» в Госдуме, напомнила депутат.

«Уникальным событием в общественно-политической жизни страны стала Народная Программа. Более 2 миллионов человек приняли участие в этой работе, а в Самарской области – более 205 тысяч человек.  Ключевой задачей депутатов станет выполнение предложений жителей, региона, которые вошли в народную программу. Специально для этого созданы профильные Комиссии при Генсовете», - подчеркнула замсекретаря по проектной деятельности Самарского реготделения партии.

Отметим, что комиссии по образованию и здравоохранению уже начали свою работу. Секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров вошел в состав комиссии по здравоохранению. 

Напомним, в Москве 4 декабря состоялся заключительный этап Съезда «Единой России». Делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы «Единая Россия». На съезде были переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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