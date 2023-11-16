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«Единая Россия» запускает благотворительную акцию «Серебряная ёлка»

16 ноября 2023 13:10
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«Единая Россия» запускает благотворительную акцию «Серебряная ёлка»
До 15 декабря в региональных отделениях партии и штабах общественной поддержки пройдёт сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах.
 

Помимо сбора подарков для людей серебряного возраста, активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.

«В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта «Старшее поколение» и серебряные волонтёры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция «Серебряная ёлка» поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», — отметила координатор партпроекта Галина Карелова.

В штабах общественной поддержки и отделениях «Единой России» установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

«Что можно подарить пожилым людям — необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В Самарской области 34 пансионата ветеранов труда и домов-интернатов для людей пожилого возраста и 9 Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов находятся в областной столице. Будем привлекать все местные отделения партии, активистов некоммерческих и творческих организаций,  волонтеров и сторонников партии, для того, чтобы создать праздничное настроение тем жителям серебряного возраста, которые нуждаются в нашей заботе, опеке, в нашем внимании, поддержке и помощи. Канун нового года - это время чудес! Объединив  усилия и тепло наших сердец, мы сможем подарить новогоднее чудо людям пожилого возраста», - сообщила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, координатор партийного проекта «Старшее поколение» в Самарской области.

 

Теги: Единая Россия

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