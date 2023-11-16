«Единая Россия» запускает благотворительную акцию «Серебряная ёлка»

Помимо сбора подарков для людей серебряного возраста, активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.

«В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта «Старшее поколение» и серебряные волонтёры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция «Серебряная ёлка» поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», — отметила координатор партпроекта Галина Карелова.

В штабах общественной поддержки и отделениях «Единой России» установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

«Что можно подарить пожилым людям — необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В Самарской области 34 пансионата ветеранов труда и домов-интернатов для людей пожилого возраста и 9 Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов находятся в областной столице. Будем привлекать все местные отделения партии, активистов некоммерческих и творческих организаций, волонтеров и сторонников партии, для того, чтобы создать праздничное настроение тем жителям серебряного возраста, которые нуждаются в нашей заботе, опеке, в нашем внимании, поддержке и помощи. Канун нового года - это время чудес! Объединив усилия и тепло наших сердец, мы сможем подарить новогоднее чудо людям пожилого возраста», - сообщила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, координатор партийного проекта «Старшее поколение» в Самарской области.