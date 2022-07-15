«Единая Россия» создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса

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Женский комитет, который будет работать на площадке «Единой России», займется реализацией инициатив женщин России и Донбасса. Речь идёт, в том числе, об организации медицинской и психологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтёров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений.

«Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобождённых территориях. Вы готовы трудиться и делать всё ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка. «Единая Россия» с первых дней начала СВО ведёт большую работу в этом направлении. Тем не менее, в продолжение нашей гуманитарной миссии мы собрались, чтобы выработать совместные решения, найти точки соприкосновения и разработать проекты, которые окажут вам поддержку», - отметила Дарья Лантратова на встрече с представителями женских объединений, советов, общественных, некоммерческих и волонтёрских организаций России и ЛДНР, которую «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону.

По её словам, женский комитет займется организацией образовательных программ и тренингов, будет содействовать в трудоустройстве и создании досуга женщин разных возрастов. Ещё один запрос со стороны ЛДНР – помощь в развитии социального предпринимательства.

Как рассказала председатель Общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак, на Донбассе много женщин, которые хотят реализовать социальные проекты.

«В 2021 году мы создали «Союз женщин Донбасса». В течение года на всей территории ЛНР были созданы женсоветы, сейчас они появляются на освобождённых территориях и работают в Старобельске, в Меловом и Беловодске. Уверена, сейчас при содействии «Единой России», её активном участии и взаимодействии наших женщин женское социальное предпринимательство на Донбассе и в освобождённых территориях получит развитие», - считает она.

Поможет в этом Центр поддержки гражданских инициатив Центрального совета сторонников партии (ЦПГИ), отметила председатель Центрального совета сторонников, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Мы уже объединили более 1100 НКО. Сейчас можно посмотреть, какие профильные НКО есть на Донбассе, чтобы найти для их проектов российских партнеров. Также объявлен конкурс Фонда президентских грантов, принять участие в котором смогут совместные проекты российских НКО и НКО Донбасса. В подготовке документов для участия окажет поддержку ЦПГИ», - сказала Ольга Занко.

В свою очередь, президент благотворительного фонда социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» Анна Данилова сообщила, что фонд также готов делиться наработками по поддержке социального предпринимательства, его юридическому сопровождению. Для этого на базе женского комитета «Единой России» планируют создавать женские клубы - первый из них начнёт работать в Ростове-на-Дону.

«Наша работа направлена на объединение женской аудитории разных возрастов и для реализации гуманитарной деятельности. Сегодня мы привезли гуманитарную помощь - около тонны медикаментов. И на встрече «Единой России» вносим свой вклад в помощь Донбассу. Этот груз пойдёт в Луганск, в Республиканский центр экстренной медицины», - отметила Анна Данилова.

О своих проектах также рассказали и другие участники встречи. Это инициативы по адаптации сирот, реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, работе молодежной службы доверия, ряд благотворительных и образовательных проектов.

«Например, Кристина Исаева, собственник турагентства, учредитель и руководитель фонда «Я без мамы», открыла первую в Ростове инклюзивную площадку для детей с ОВЗ. Когда началась спецоперация, она все силы фонда бросила на то, чтобы помогать детям с особенностями, их родителям, приезжающим в Россию. Наталья Корниченко владеет студией красоты. С 2014 года помогает в трудоустройстве беженкам с Донбасса. Наше движение объединит женщин, которые готовы вместе делать правильные, добрые дела», - отметила депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина.

Помимо этого, на встрече дали официальный старт Всероссийской партийной акции по подготовке и сбору теплых вязаных вещей «Бабушкина забота» для жителей ЛДНР. В основе проекта – акция Московского городского отделения «Единой России», в рамках которой пожилые люди вяжут тёплые вещи для новорожденных.

«Теплые вязаные вещи для маленьких детей мы уже сегодня передадим для малышей Донецка и Луганска, теплые шарфы и носки – пожилым людям. Это только первая партия», - сообщила Екатерина Стенякина.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и Союзом женщин Донбасса.

Также по окончании мероприятия 13 человек получили партийные билеты «Единой России», в их числе – Наталья Приймак.

О взаимодействии институтов гражданского общества Самарской области и Донецкой Народной Республики рассказала депутат-единоросс Оксана Пушкина, заместитель председателя президиума «Союза женщин Самарской области»: «С первых дней специальной операции на Украине мы активно подключились ко всем общественно-патриотическим акциям и деятельности волонтерского центра партии «Единая Россия». Это является многолетней традицией нашей организации по сохранению устойчивых взаимосвязей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Деятельность Союза женщин Самарской области – яркий пример многолетнего систематического социального партнерства СО НКО с органами власти, с политическими партиями для решения насущных вопросов жителей региона», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"