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«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» уже в шестой раз

27 марта 2024 09:17
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«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» уже в шестой раз

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт ровно через месяц - 26 апреля.

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

«С каждым годом в Самарской области количество участников акции и площадок проведения неуклонно растёт. В 2023 регион занял первое место по количеству участников и второе по количеству площадок. Всего было создано 1 175 площадок, а «Диктант Победы» написали более 64 тысяч человек. Это самый лучший показатель для нас за все годы проведения мероприятия. Разумеется, цифры не самое главное. В первую очередь важно сохранить историческую память и правду о тех событиях, передать все это дальше – нашим детям и внукам. Проводим мониторинг новых площадок, сейчас отбираем лучшие и знаковые. Среди них планируются объекты, построенные и восстановленные при участии партпроекта «Историческая память» - филиал Третьяковской галереи в Самаре, есть школьные и военные музеи: музей Самарского гарнизона, Музей Приволжско-Уральского военного округа, музей-диарама «Огненная дуга» в селе Борское и другие. Самое большое количество площадок располагается в учебных заведения и учреждениях культуры», - рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, вице-спикер Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

Напомним, что «Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

 

 

 

 

 

Теги: Единая Россия

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