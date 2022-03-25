«Единая Россия» открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи

155

В центре гуманитарной помощи «Единой России» жители Мариуполя могут получить необходимую поддержку. Организована раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовой химии. Здесь также можно зарядить телефон и получить сим-карту.

С жителями Мариуполя, других сел и городов, которые подвергаются ежедневным атакам со стороны вооруженных формирований Украины, встретился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Они посетили ПВР в поселке Володарское. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего эвакуируют в Россию. Ежедневно через пункт проходит в среднем около 1 700 человек.

«В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше — по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», отвечая на вопрос об этапах и местах эвакуации.

В свою очередь, Денис Пушилин уточнил, что пока нельзя снять деньги с украинских карточек, этот вопрос прорабатывается. По его словам, какое-то время в магазинах ДНР в рознице будут использоваться и гривна, и рубль, чтобы люди не потеряли свои сбережения. Но потом полностью в оборот войдет рубль.

Интересовались люди и порядком начисления пенсий.

«Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, задача номер один — восстановить хозяйство.

«Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и всё сделаем. Всё восстановим», — подчеркнул Андрей Турчак.

Денис Пушилин отметил, что, в первую очередь, нужно полностью освободить Мариуполь. Что касается тех районов, которые находятся под контролем Донецкой Народной Республики и освобождены, из них уже люди могут выехать.

«У нас и наших специалистов появляется возможность посмотреть степень разрушения, хотя бы предварительно, и что нужно непосредственно для восстановления. Планируем все восстановить, все запустить, чтобы предприятия работали. Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая», — сказал глава ДНР.

На вопрос людей, когда можно будет вернуться домой, он подчеркнул — как только будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур. При освобождении населенных пунктов начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.

«Задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь. Первоначально, где это возможно, закрывается тепловой контур, чтобы там можно было находиться. А дальше уже подключаются специалисты Минстроя совместно с коллегами из Российской Федерации», — рассказал Денис Пушилин.

Также было отмечено, что некоторые здания смысла восстанавливать нет: вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. «Такова нацистская идеология с учетом большого количества оружия на руках», — сказал Глава ДНР.

В Самарскую область с территории ЛНР и ДНР прибыло 335 граждан, в двух ПВР разместилось 243 человека, из них 121 ребенок. Остальные живут либо у родственников, либо разъехались к родственникам в другие регионы. Всего в Самарской области подготовлены пункты временного размещения на 1014 человек.

Все дети осмотрены медиками в день приезда, регулярно наблюдаются врачами-педиатрами. Для 72 школьников организован образовательный процесс, организован подвоз детей до школы и обратно.

«Когда слышишь рассказы этих людей о том, что им пришлось вынести, конечно, по-другому понимаешь, наверное, на более глубоком уровне важность той спецоперации по понуждению к миру, которую сегодня проводит Россия», - подчеркнул глава региона, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что самарцы регулярно собирают гуманитарную помощь, которая отправляется жителям Донбасса. Уже отправлено более 150 тонн гуманитарного груза с продуктами, стройматериалами, лекарствами и товарами первой необходимости.