Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении приёмов на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири.
Огнеборцы Самарской области участвовали в соревнованиях по гиревому спорту в Тольятти
В Самаре состоялась встреча ребят из многодетных семей, занимающихся литературным творчеством, с поэтессой из Донецка
Мирного неба и общей победы пожелала самарцам поэтесса из Донбасса
Выполняется внутренняя отделка помещений.
В селе Калиновка продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта
Посвященная проблеме первичных иммунодефицитов и аутовоспалительных заболеваний.
В больнице Середавина состоялась конференция «Клиническая иммунология в практике современного врача»
В Челябинской области прошел Кубок России по бегу на 100 км
Форум стал дискуссионной и образовательной площадкой.
На региональном форуме в Самаре обсудили вопросы межнациональных и межэтнических отношений
Более 1000 человек стали гостями маркета «Сделано в Самаре» в рамках Дня города
С 00:00 13 сентября до 06:00 20 сентября.
Временное ограничение движения транспорта по улице Гастелло в Самаре в связи с модернизацией теплотрассы
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах всех уровней

12 сентября 2022 18:10
172
Избирательная кампания прошла без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Главный итог этих выборов - в том, что «Единая Россия» смогла сделать выводы и провести работу над ошибками, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования, прошедшего 9-11 сентября.

«В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой - везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного», - подчеркнул он.

В Кировской области кампания была высоко конкурентной. «Единая Россия» получила 23 мандата из 36, получив более 64% и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. Такая же ситуация в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке – в тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму. Сейчас «Единая Россия» выиграла с большим отрывом. Наличие квалифицированного большинства в законодательных органах в регионах позволит «Единой России» принимать законы, которые позволят оперативно реагировать на все внешние изменения.

В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению пула своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», впервые участвовали в выборах. Среди них – большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса. Один из результатов этого - по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся.

Происходит обновление и в губернаторском корпусе. «Единая Россия» выдвинула 13 кандидатов, еще двоих – в Республике Марий Эл и Ярославской области – партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре. 

Отдельно секретарь Генсовета отметил результаты «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно поддержка партии ниже, чем в среднем по стране. В этом году тенденция изменилась. Партия улучшила свой результат по количеству мандатов в Приморском крае (66% против 63% в 2017 году) и на Сахалине (75% против 68% в 2017 году), сохранила высокий уровень поддержки на Камчатке.

«В прошлом году на Госдуме мы проиграли Омск. В этом - в гордуме у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул - примерно такая же картина. Все выдвинутые партией кандидаты в губернаторы - тоже победа», - отметил он. По итогам голосования высшие должностные лица получили высокие результаты - от 64% в Удмуртии до 86% в Бурятии.  

В целом кампания прошла без существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность выборов помогали наблюдатели от «Единой России» - более 42 тысяч человек. Они прошли обучение правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Большая часть сообщений о нарушениях с избирательных участков, которые были зафиксированы в публичном пространстве - не нашли подтверждения.

«Благодарю избирателей за поддержку. Спасибо кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям за работу. Именно её и оценили жители регионов. Двигаемся дальше», - подвел итоги кампании секретарь Генсовета «Единой России».

На территории самарского региона выбирали депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14 и 43 депутатов представительных органов муниципальных образований. На довыборах депутата Самарской губернской думы победил представитель "Единой России", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов. Из остальных 43 мандатов – 34 у представителей партии власти, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новые секции самбо откроют в России и на Донбассе
12 сентября 2022, 10:49
Новые секции самбо откроют в России и на Донбассе
Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта Политика
213
При поддержке «Единой России» в Снежном состоялся открытый турнир ДНР по греко-римской борьбе.
09 сентября 2022, 17:18
Самарцы обновили спортшколу в городе Снежное к проведению спортивного турнира
При поддержке «Единой России» в Снежном состоялся открытый турнир ДНР по греко-римской борьбе. Политика
642
Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного
08 сентября 2022, 12:00
Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного
Первый "груз знаний" ушел в Донбасс еще в июне. Политика
553
В центре внимания
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
197
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
244
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
254
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
563
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
756
Весь список