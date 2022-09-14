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«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране

14 сентября 2022 13:06
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«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране

 Законопроект принят в первом чтении.

Законопроект, в разработке которого принимала участие «Единая Россия», предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов, отметил вице-спикер Госдумы от партии Петр Толстой («Единая Россия») в ходе первого заседания осенней сессии Госдумы.

«Для начальной школы — это русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования — русский язык, литература, история, обществознание и география, основы безопасности жизнедеятельности. Мы также предлагаем исключить из действующего законодательства понятие «примерная программа», которая позволяет методистам и педагогам не просто разработать свою учебно-методическую документацию, но порой излишне вольно трактовать отдельные темы, уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, мы ее наблюдаем в школьных учебниках, и как результат, сумбур в голове у учеников», — рассказал депутат.

В свою очередь координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что особое отношение к гуманитарным предметам в документе не случайно. 

«Базовые и углублённые общеобразовательные программы являются здесь неизменными, обязательными к исполнению. Таким образом мы защищаем те предметы, которые формируют ценности наших детей, готовят их к тем базовым ценностям, которые объединяют наш многонациональный народ», — пояснила она.

Законопроектом предлагается также введение федеральных основных общих образовательных программы, которые должны разрабатываться Минпросвещения России, включать в себя единый федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, иных компонентов и федеральную рабочую программу, федеральный календарный план воспитательной работы. 

Также будет установлен новый порядок разработки учебников в соответствии с государственным заказом. 

«Родительское сообщество давно обращает внимание на сомнительное содержание отдельных учебников. Мы хотим в законопроекте исключить ситуации, когда в учебники английского языка обнаруживается ссылка на порносайт, на картах Крым оказывается частью Украины, блокада Ленинграда преподносится, как оборона, а всей истории Великой Отечественной войны уделяется четыре страницы. Такого быть не должно», — подчеркнул Петр Толстой. 

Ольга Казакова пояснила, что для исключения размытости ответственности за качество учебников будет введен единый ответственный оператор в этой теме — Минпросвещения России. 

«Таким образом исключительные права по учебникам будут принадлежать государству», — добавила она.

Содержание учебников и учебных пособий должно соответствовать не только ФГОСам, которые определяют результат образования, но и федеральным образовательным программам. Авторский коллектив будет утверждаться Минпросвещения, а авторские права на такие учебники должны будут принадлежать РФ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отметила, что законопроект касается каждого гражданина РФ, интересов всех семей страны. 

«Эта законодательная инициатива в логике интересов каждого ребенка. «Единая Россия» вопрос о единстве образовательно пространства и золотом стандарте качества образования впервые в качестве законодательной инициативы внесла в 2015 году. Партия пошагово шла к этому решению и будет активнейшим образом участвовать в подготовке подзаконных нормативных актов и их экспертизе. Мы этот проект сами готовили и поддерживаем, но мы продолжим эту работу, чтобы образование и культура были сохранены», — заключила она.

«Переход от примерных образовательных программ к общим базисным программам, учебным планам, понятным всем учителям, позволит создать равные условия для получения достойного образования. Также важно, чтобы в учебниках не было разного толкования важнейших исторических событий», - считают депутаты фракции «Единая Россия», члены комитета по образованию и науке.

«Единое содержание учебника даст ребенку возможность независимо от места учебы продолжить качественный образовательный процесс, не прерывая его. Будет единый УМК под эту программу и учителю не нужно будет тратить время на поиски учебного материала, сузится круг электронной базы и электронных ресурсов для образовательного процесса. Кроме того, учителю не нужно будет вносить корректировки в рабочую программу ежегодно. Адаптация учащихся будет проходить намного легче», - уверены парламентарии. 

В случае принятие закона переход школ на единые федеральные программы планируется осуществить до начала следующего учебного года.

Принять законопроект Госдума рассчитывает до 1 января 2023 года.

Теги: Единая Россия

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