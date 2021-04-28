«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира

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Итоги акции подведут к 24 июня – победителей пригласят на Парад Победы на Красной площади.

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно. Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись, рассказал в ходе брифинга заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий – они содержат вопросы, связанные со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

«Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Европы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей», — пояснил Александр Хинштейн.

Он добавил, что организовать проведение «Диктанта» за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в «Русских домах», школах и университетах.

В России уже организовано более 15 500 площадок. В их числе - биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тысячи площадок. В их числе – крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», крейсер боевой славы «Аврора», выставочный центр «Патриот» и гора Эльбрус.

В этом году впервые появится и площадка «Диктанта Победы» для людей с проблемами зрения на базе Библиотеки им. Маяковского в Ставрополе. Для них задания переведены с использованием шрифта Брайля.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения «Волонтеры Победы», рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Рязанов Сергей Владимирович, координатор Федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, отметил: «В Самарской области на сегодняшний день зарегистрировано 717 площадок. Большая часть из них расположена в школах, колледжах и ВУЗах региона. В этом году в Диктанте Победы в Самарской области принимает участие около 40 площадок силовых ведомств, также из нововведений этого года – открытие площадок на базе общественных организаций и ТОСов. Кроме того, часть площадок будет расположена в библиотеках, на промышленных предприятий, 1 площадка откроется в стенах Самарской Губернской Думы и еще одна в редакции газеты «Комсомольская правда». Максимальная вместимость площадок – более 45 тысяч человек».

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы», - резюмировал Александр Хинштейн.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» состоится в третий раз. Он пройдет в том числе в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В прошлом году «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно – более 450 тысяч.