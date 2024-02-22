два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах

Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах «Единая Россия» посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», – напомнил он.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Всё это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтёров.

Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

«Первый гуманитарный конвой из Самарской области был отправлен 22 февраля 2022 года, сопровождал его в Ростов лично вместе с депутатами регионального парламента. С первых дней спецоперации в регионе мы старались выстроить системную работу по поддержке жителей Донбасса и участников СВО. Отправлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи. В составе грузов для мирных жителей - питьевая вода, продукты, предметы личной гигиены, бытовая химия, медицинские препараты, одежда, в Снежное - спецавтотехнику и стройматериалы. Военным помимо дополнительного обмундирования и спальников, отправляли генераторы, бензопилы, квадрокоптеры, тепловизоры, другую технику. Только в 2023 году более 120 наших добровольцев выезжали на помощь новым регионам, ребята помогали налаживать мирную жизнь, работали в центрах гуманитарной помощи «Единой России», работали в госпиталях. Несколько наших волонтеров ушли добровольцами на СВО, стали участниками подразделений «Гром-Каскад» и «БАРС». Наши добровольцы активно работают в тылу и обучают всех желающих плести сети и шить маскхалаты, изготавливать окопные свечи. Активистки «Женского движения» изготавливают сухие суповые смеси, варят варенье, навещают бойцов на лечении и реабилитации в военных госпиталях», - рассказал координатор волонтёрского центра Самарского реготделения «Единой России», руководитель Штаба «Молодой Гвардии» в регионе Антон Родионов.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

Сейчас основные усилия «Единой России» направлены на помощь фронту.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. «Единая Россия» собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», – сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО.

Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

«Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И ещё одна задача, которую мы видим и которую ставил Президент – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», – сказал Андрей Турчак.