два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники вручили водителям открытки - памятки и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.
Пристегни ребёнка: сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска провели профилактическую акцию
Автомобилисты с улыбками и благодарностью принимали поздравления, а в ответ заверили, что всегда будут внимательными и вежливыми на дорогах.
В Тольятти девушки-автоинспекторы поздравили мужчин-водителей с предстоящим праздником
Участниками соревнований стали 155 спортсменов из регионов ПФО, в том числе 20 спортсменов из Самарской области.
Завершилось первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов.
Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов
Он поделился информацией о достижениях IT-отрасли в Самарском регионе, о задачах и приоритетах, которые поставил губернатор перед министерством цифрового развития.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи встретился с тольяттинским IT-сообществом
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.44
0.09
EUR 99.9
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах

22 февраля 2024 11:45
155
два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах
За это время региональные отделения партии направили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов.
 

Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах «Единая Россия» посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», – напомнил он.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Всё это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтёров.

Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

«Первый гуманитарный  конвой из Самарской области был отправлен  22 февраля 2022 года, сопровождал его в  Ростов лично вместе с депутатами регионального парламента. С первых дней спецоперации в регионе мы старались выстроить системную работу по поддержке жителей Донбасса и участников СВО. Отправлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи. В составе грузов для мирных жителей - питьевая вода, продукты, предметы личной гигиены, бытовая химия, медицинские препараты, одежда, в Снежное - спецавтотехнику и стройматериалы. Военным помимо дополнительного обмундирования и спальников, отправляли генераторы, бензопилы, квадрокоптеры, тепловизоры, другую технику. Только в 2023 году более 120 наших добровольцев выезжали на помощь новым регионам, ребята помогали налаживать мирную жизнь, работали в центрах гуманитарной помощи «Единой России», работали в госпиталях. Несколько наших волонтеров ушли добровольцами на СВО, стали участниками подразделений «Гром-Каскад» и «БАРС». Наши добровольцы активно работают в тылу и обучают всех желающих плести сети и шить маскхалаты, изготавливать окопные свечи. Активистки «Женского движения»  изготавливают сухие суповые смеси, варят варенье, навещают бойцов на лечении и реабилитации в военных госпиталях», - рассказал координатор волонтёрского центра Самарского реготделения «Единой России», руководитель Штаба «Молодой Гвардии» в регионе Антон Родионов.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

Сейчас основные усилия «Единой России» направлены на помощь фронту.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. «Единая Россия» собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», – сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО.

Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

«Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И ещё одна задача, которую мы видим и которую ставил Президент – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», – сказал Андрей Турчак.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Каждый из них - легенда»: самарские волонтёры и депутаты поздравляют фронтовиков с Днём защитников Отечества.
22 февраля 2024, 12:25
«Каждый из них - легенда»: самарские волонтёры и депутаты поздравляют фронтовиков с Днём защитников Отечества.
Визит к участникам войны - настоящее событие и для ребят из «Молодой гвардии», и для партийных активистов, ведь это - встреча с настоящим героем. Политика
127
Они выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.
21 февраля 2024, 18:16
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА. Политика
728
Их реализацию в регионах вместе с представителями партии контролируют родительские штабы.
20 февраля 2024, 17:28
 «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ: тысячи отремонтированных и построенных школ
Их реализацию в регионах вместе с представителями партии контролируют родительские штабы. Политика
793
В центре внимания
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
152
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
22 февраля 2024  13:14
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
139
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
22 февраля 2024  11:59
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
287
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
22 февраля 2024  11:52
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
170
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
22 февраля 2024  09:54
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
204
Весь список