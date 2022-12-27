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Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей

27 декабря 2022 12:33
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Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей

В центре помощи детям "Иволга" ребят с наступающим праздником поздравили глава региона, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Леонид Симановский.

В "Иволге" живут дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, от 2 до 18 лет. Центр рассчитан на 87 воспитанников, сейчас в нем находится 85 ребят. Они занимаются творчеством, спортом, танцами. По поручению губернатора закуплены новые музыкальные инструменты, а также обновлён фасад здания: теперь он яркий и разноцветный. Именно такое желание в прошлом году загадали воспитанники центра.

В "Иволге" собрались не только его воспитанники, но и ребята из других социальных учреждений региона. Дети подготовили творческие номера и, конечно же, ждали новогодних подарков. В качестве Дедов Морозов выступили глава региона Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Леонид Симановский («Единая Россия»). Они передали сладкие подарки от однопартийцев.

«Я очень рад, что мы тоже сегодня можем вас порадовать новогодними подарками. Конечно, я искренне желаю вам крепкого здоровья в новом году, хорошей учёбы, любви и взаимопонимания, уважения к вашим замечательным педагогам и наставникам. И, конечно же, я хочу пожелать, чтобы следующий год был счастливым для всех нас. А взрослые люди, наверное, все приложат максимальные усилия для того, чтобы год для самых маленьких, самых юных граждан нашей страны, нашей Самарской области, "Иволги", был по-настоящему счастливым», - отметил Дмитрий Азаров.

«У вас очень хорошие воспитатели, это один из самых лучших детских домов в нашей стране. Чтобы у вас всегда все было хорошо, а все, что вы будете желать, чтобы все, что вы хотите, обязательно сбылось. Чаще улыбайтесь!», - пожелал ребятам депутат Госдумы  Леонид Симановский.

Вечер завершился чаепитием, во время которого ребята первым делом спросили главу региона о поездке в зону СВО, где он встретился с земляками и передал им гуманитарную помощь.

Ребята рассказали гостям, какую помощь они оказывают специальной военной операции: «С начала СВО мы подготовили и отправили более тысячи открыток и писем солдатам, собрали 12 посылок с гуманитарной помощью. У нас воспитатель и выпускник тольяттинского детского дома "Единство" сейчас находится в разведроте».

На память о встрече воспитанники «Иволги» подарили Дмитрию Азарову новогодние подарки - ёлку и игрушки, сделанные своими руками.

 

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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