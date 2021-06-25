Директора Жигулевского заповедника уволили после столкновения катера с лодкой на Волге

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Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после столкновения на Волге катера, в котором он находился, и надувной лодки, где была семья с ребенком, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, передает РИА Новости.

"Директор Жигулевского заповедника уволен. Юрий Краснобаев был одним из пассажиров катера, который столкнулся с лодкой на Волге", - сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.

"Единая Россия" решает вопрос о приостановлении членства в партии двух депутатов Жигулевской городской думы Самарской области Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова, находившихся на катере, который протаранил надувную лодку, владелец которой выпал за борт и пропал без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.

Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге.