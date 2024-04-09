Около острова Быстренький в Волге утонул мужчина

9 апреля Поисково-спасательный отряд специального назначения проводил водолазные поиски в Волжском районе на акватории реки Волга около острова Быстренький.
Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции.
На плавучем причальном сооружении пропал мужчина 1979 года рождения.
В 09.12 водолазы приступили к осмотру донной акватории. Поиски осложнялись «нулевой» видимостью.
Всего было обследовано около 200 квадратных метров дна.
В 13.40 водолаз обнаружил тело пропавшего на глубине 4 метров. На месте происшествия работали 5 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО