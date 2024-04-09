Около острова Быстренький в Волге утонул мужчина

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9 апреля Поисково-спасательный отряд специального назначения проводил водолазные поиски в Волжском районе на акватории реки Волга около острова Быстренький.

Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции.

На плавучем причальном сооружении пропал мужчина 1979 года рождения.

В 09.12 водолазы приступили к осмотру донной акватории. Поиски осложнялись «нулевой» видимостью.

Всего было обследовано около 200 квадратных метров дна.

В 13.40 водолаз обнаружил тело пропавшего на глубине 4 метров. На месте происшествия работали 5 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО