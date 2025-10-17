Я нашел ошибку
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025
В Самара без существенных осадков, ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
18 октября в регионе небольшой дождь, до +12°С
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
Свою победу Мария посвятила бабушке, которая в этот день отмечает день рождения.
Самарская дзюдоистка Мария Иванова - победительница чемпионата России-2025 
В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора.
Более 300 контейнерных площадок модернизировано в Самаре в этом году
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025

17 октября 2025 18:12
112
Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.

В следующую субботу, 25 октября, в Самаре на Полевом спуске пройдут чемпионат области и фестиваль по новой спортивной дисциплине «зимнее плавание» - Волжский ледяной Кубок 2025.

В программе:
- 25 метров брассом, баттерфляем и вольным стилем
- 50 метров брассом и вольным стилем
- 100 метров вольным стилем
- эстафета 4х25 вольным стилем

Открытие турнира - в 11 часов.

В соревнованиях может принять участие любой желающий старше 18 лет при наличии соответствующей подготовки.

Фото  Клуб здоровья "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ" Самара

Теги: Волга Самара

Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
17 сентября 2025, 19:28
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков. Спорт
744
Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа на первой очереди набережной.
20 августа 2025, 11:12
Фестиваль набережных ВолгаФест завершает летний сезон
Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа на первой очереди набережной. Общество
767
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
16 августа 2025, 19:38
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским». Спорт
1537
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
78
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
207
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
186
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
511
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
344
