В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025

В следующую субботу, 25 октября, в Самаре на Полевом спуске пройдут чемпионат области и фестиваль по новой спортивной дисциплине «зимнее плавание» - Волжский ледяной Кубок 2025.

В программе:

- 25 метров брассом, баттерфляем и вольным стилем

- 50 метров брассом и вольным стилем

- 100 метров вольным стилем

- эстафета 4х25 вольным стилем

Открытие турнира - в 11 часов.

В соревнованиях может принять участие любой желающий старше 18 лет при наличии соответствующей подготовки.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.

Фото Клуб здоровья "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ" Самара