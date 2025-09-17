Я нашел ошибку
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.
В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 

17 сентября 2025 19:28
134
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.

Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков. 20 и 21 сентября в акватории Волги в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта в рамках реализации проекта «На всех парусах 2.0: Практика» клуба парусного спорта Самарского университета при поддержке «Росмолодежь. Гранты».  17+

В программе спортивные дисциплины:
вооружение яхты
откренивания
спасение утопающего
соревнования на точность
гонки с пересадкой
морские узлы

Самара, яхт-клуб «Волга»
Сбор участников в 8:30 на пристани Осипенко
Подробности и условия участия.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Волга Самара

