На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 

Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков. 20 и 21 сентября в акватории Волги в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта в рамках реализации проекта «На всех парусах 2.0: Практика» клуба парусного спорта Самарского университета при поддержке «Росмолодежь. Гранты». 17+
В программе спортивные дисциплины:
вооружение яхты
откренивания
спасение утопающего
соревнования на точность
гонки с пересадкой
морские узлы
Самара, яхт-клуб «Волга»
Сбор участников в 8:30 на пристани Осипенко
