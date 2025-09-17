На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 

134

Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков. 20 и 21 сентября в акватории Волги в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта в рамках реализации проекта «На всех парусах 2.0: Практика» клуба парусного спорта Самарского университета при поддержке «Росмолодежь. Гранты». 17+

В программе спортивные дисциплины:

вооружение яхты

откренивания

спасение утопающего

соревнования на точность

гонки с пересадкой

морские узлы

Самара, яхт-клуб «Волга»

Сбор участников в 8:30 на пристани Осипенко

Подробности и условия участия.

Фото: freepik.com