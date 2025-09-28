В районе пристани Шелехюметь на Волге столкнулись баржа и моторная лодка  

Произошло столкновение порожнего сухогруза (баржи) и моторной лодки Неман 400 на фарватере реки Волга в районе пристани Шелехметь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина 1985 г.р.), пострадал 1 человек (мужчина 1965 г.р.)
Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался.
Всего в лодке находились 2 человека.
Причина происшествия – нарушение правил пользования маломерным судном.
На месте происшествия привлекались 36 человек 6 единиц техники.
Фото предоставлено ПСС Самарской области/ГУ МЧС СО