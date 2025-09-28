В районе пристани Шелехюметь на Волге столкнулись баржа и моторная лодка  

166

Произошло столкновение порожнего сухогруза (баржи) и моторной лодки Неман 400 на фарватере реки Волга в районе пристани Шелехметь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина 1985 г.р.), пострадал 1 человек (мужчина 1965 г.р.)

Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался.

Всего в лодке находились 2 человека.

Причина происшествия – нарушение правил пользования маломерным судном.

На месте происшествия привлекались 36 человек 6 единиц техники.

Фото предоставлено ПСС Самарской области/ГУ МЧС СО