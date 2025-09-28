Я нашел ошибку
Главные новости:
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
На сцене САТОБ с 1 по 4 октября труппа ГАТКБ покажет шесть своих знаковых постановок.
В Самаре на сцене САТОБ откроются четырехдневные гастроли Московского классического балета
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион.
17-летние футболисты академии «Крылья Советов» стали победителями ЮФЛ-Приволжье-1
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
29 сентября в регионе без осадков, до +11°С
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость.
В Тольятти прошли соревнования огнеборцев по гиревому спорту
В результате происшествия погиб 1 человек.
В районе пристани Шелехюметь на Волге столкнулись баржа и моторная лодка  
Площадки открыты для всех желающих без ограничений на время работы парков. 
В самарских парках открылись новые зоны воркаута 
Налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В районе пристани Шелехюметь на Волге столкнулись баржа и моторная лодка  

28 сентября 2025 17:50
166
В результате происшествия погиб 1 человек.

Произошло столкновение порожнего сухогруза (баржи)  и моторной лодки Неман 400 на фарватере реки Волга в районе пристани Шелехметь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина 1985 г.р.), пострадал 1 человек (мужчина 1965 г.р.)

Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался.

Всего в лодке находились 2 человека.

Причина происшествия – нарушение правил пользования маломерным судном.

На месте происшествия привлекались 36 человек 6 единиц техники.

 

Фото предоставлено ПСС Самарской области/ГУ МЧС СО

Теги: Волга МЧС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость.
28 сентября 2025, 18:02
В Тольятти прошли соревнования огнеборцев по гиревому спорту
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость. Общество
154
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники.
27 сентября 2025, 21:17
В Самаре горел частный дом
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники. Происшествия
488
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях!
27 сентября 2025, 16:01
Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали... Общество
447
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
288
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1078
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
451
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
430
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
508
Весь список