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Депутаты регионального парламента оценили обновления в школах Самарской области

20 ноября 2023 14:37
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Школы региона преображаются благодаря реализации народной программы партии.

Футбольное поле с искусственным газоном площадью 20 на 40 метров стало настоящим праздником для учеников школы № 105 в Куйбышевском районе Самары. Новую площадку возвели, благодаря реализации народной программы партии. Как рассказывает директор школы, здесь проходят Дни спорта, Дни здоровья, Дни семейного отдыха. И в дальнейшем планируется активно использовать площадку для активных видов спорта, в том числе и в зимнее время.

Чтобы таких спортивных объектов в 63-м регионе становилось больше, представители фракции в Самарской губернской думе внесли свои предложения в главный финансовый документ региона - областной бюджет на следующий и плановый период до 2026 года.

Обустройство спортивных площадок на школьных территориях – один из самых эффективных способов привлечения ребят к спорту, к здоровому образу жизни, стимул для формирования дружных команд. Органы власти уделяют большое внимание этому направлению работы. Ежегодно в областном бюджете закладываются средства на финансирование устройства спортивных площадок.

«Спортивная площадка на территории школы №105 очень востребована у детей, они с удовольствием приходят сюда, играют. Мы рады, что выбор территории был оправдан, считаем, что нужно устанавливать такие площадки и на территориях других школ.

Сегодня заявок на установку подобных площадок от муниципалитета намного больше. Поэтому фракция «Единая Россия»» в Самарской Губернской Думе при работе над поправками к областному бюджету вышла с предложением увеличить в два раза объём средств на обустройство спортивных площадок. Для нас важно вместе с исполнительной властью отработать места, где эти площадки будут находиться», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Следующей точкой посещения участников мероприятия стала МБОУ «Школа № 87 имени Г.И.Герасименко». У школы нет своей спортивной площадки, но есть большая территория, которую освободили от гаражей и мусора, оформили документы на землю. И руководство школы вышло с просьбой установить спортивную площадку на этой территории.

Принятие поправок, инициированных фракцией, позволит выделить средства и на этот объект, и на ряд других.

Александр Живайкин подчеркнул: «Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров пообещал поддержать данное направление. Точечная работа по установке спортивных объектов будет продолжена, как и контроль за соблюдением качества и сроков исполнения».

Всего фракция «Единая Россия»» подготовила к проекту областного бюджета на 2024 год поправок на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Поправками предлагается направить дополнительные средства на отрасль здравоохранения, капитальный ремонт образовательных учреждений, капитальный ремонт и строительство дорог местного значения и на другие важные направления.  Они будут рассмотрены в рамках второго чтения, которое состоится 28 ноября 2023 года.

Одна из важных задач - своевременно определить локации, где необходимо будет оборудовать спортплощадки, а также сформировать дополнительную заявку к областному бюджету на 2024-й и на плановые 2025 и 2026 годы. Одно из таких мест - школа № 87 в Советском районе. Здесь мечтают о многофункциональной площадке.

Представители фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе и городском парламенте оценили изменения, как уже состоявшиеся, так и те, к которым вскоре приступят. На выездной встрече парламентарии убедились: средства вкладываются эффективно, а увеличение финансирования региональных школ - вопрос насущный. Его нужно обязательно отразить в областном бюджете на 2024-й и следующие два года. Соответствующие поправки уже внесены фракцией к проекту областного бюджета на ближайшие три года, сообщает.пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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