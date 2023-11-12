Депутат Госдумы Татьяна Буцкая встретилась с участниками и победителями конкурса «Семья России»

Премия «Семья России» — это многоэтапный конкурс, который освещает яркие и позитивные истории многодетных семей. В октябре определены все победители, и лидер проекта Татьяна Буцкая встретилась с самыми активными семьями регионов. Встречи прошли в уютном формате дружеской беседы с обсуждением секретов семейного долголетия и благополучия, дети поделились планами и успехами, родители – рассказали о том, чем гордятся в своей жизни, что больше всего берегут и ценят.

В городе-герое Волгограде растёт число многодетных, сейчас их насчитывается почти 32 тысячи семей, а это более 100 тысяч детей. Здесь депутат Госдумы встретилась с семьей Бикмаметовых, в которой воспитывается 5 детей. Алексей Бикмаметов руководит волонтерским направлением в Православном семейном центре «Лествица», а мама Марина - исполнительный директор и председатель общественной организации «Многодетный Волгоград». Во всех начинаниях их поддерживают дети.

О семье Кругловых из Красноярского края пишут региональные и всероссийские СМИ: в 2023 году они стали лауреатами Премии «Семья России», в 2021 – победителями конкурса мэрии «Семья – душа и сила Красноярска», в 2019 – получили от президента РФ Путина В.В. государственную медаль ордена «Родительская слава», в 2018 – стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Супруги Кругловы - учредители всероссийского журнала для педагогов и родителей «Дошкольник.рф», организаторы всероссийского культурно-патриотического проекта «Снегири», в котором принимают участие более 30 000 детей со всей России. У них шестеро детей - и каждым можно гордиться по праву: отличники спорта, учёбы, творческих направлений.

В Екатеринбурге встреча с семьей Плотниковых состоялась в Штабе общественной поддержки Партии «Единая Россия», где при участии депутатов заксобрания и городской думы обсуждались меры социальной поддержки семей, а также были вручены знаки отличия «Совет да любовь» и благодарности за участие в Премии «Семья России». Многодетная семья состоит из 7 человек.

Для пополнения копилки секретов счастливого брака, многодетности и семейности после каждой встречи команда проекта разработает социальный ролик о трех семьях – Бикмаметовых из Волгоградской области, Плотниковых из Свердловской и Кругловых из Красноярского края. 12 ноября видеоматериалы будут размещены на официальном сайте проекта: премия-семья.рф.

«Благодаря проекту «Семья России» мы узнаём о таких чудесных крепких семьях, проживающих в различных субъектах Российской Федерации. Это помогает сформировать очень важный «архив» секретов семейного счастья для того, чтобы поделиться им со всей страной», – прокомментировала Татьяна Буцкая.

Присоединиться к проектам Премии «Семья России» можно в соц сетях:

https://vk.com/familyofrussia

https://ok.ru/group/70000001903178

https://t.me/familyofrussia